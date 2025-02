Burkina Faso – Côte d’Ivoire : des relations fraternelles et une intégration réussie

Ouagadougou, (AIB) – Les peuples burkinabè et ivoiriens partagent des liens historiques et géographiques indéfectibles, favorisant une cohabitation pacifique et harmonieuse. Contrairement aux discours alarmistes relayés par certains médias, les relations entre les deux communautés restent excellentes et au beau fixe.

Aucune manifestation de xénophobie n’est observée au Burkina Faso à l’encontre des communautés étrangères qui vivent en parfaite entente avec les Burkinabè. Cette intégration s’illustre notamment par la présence significative de la communauté ivoirienne, pleinement intégrée dans le tissu social et économique du pays.

Les chefs d’État de l’Alliance des États du Sahel (AES) ont récemment réaffirmé cette dynamique en déclarant leur espace sans visa pour les ressortissants de la CEDEAO. Une mesure qui renforce davantage la libre circulation et l’unité sous-régionale.

Des témoignages sur le terrain confirment cette réalité : l’intégration des Ivoiriens au Burkina Faso est un fait tangible, illustrant la fraternité entre les deux peuples. Témoignage.

Agence d’Information du Burkina