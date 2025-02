Culture et Artisanat: Les pays de l’AES plaident pour une coopération renforcée

Ségou, 4 février 2025 (AIB)-Convaincus que la culture et l’artisanat sont des stratégiques au même titre que la défense et la diplomatie, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont plaidé mardi à Ségou, pour une coopération renforcée dans ces secteurs au sein de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

« Nos peuples, bien que divisés par des frontières héritées de la colonisation, partagent une histoire commune, des pratiques sociales similaires et un riche patrimoine culturel. La culture est le socle sur lequel nous devons bâtir notre unité », a déclaré Gilbert Pingdwendé Ouédraogo, mardi à Ségou.

Le ministre burkinabè de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme s’exprimait mardi à la suite de la signature de la convention pour la validation des documents de la Politique culturelle commune et la Stratégie de développement de l’artisanat de la Confédération des Etats du Sahel (AES).

La signature de ces documents se tient dans le cadre de la Semaine de fraternité de l’AES qui se tient du 3 au 9 février 2025.

Selon Gilbert Pingdwendé Ouédraogo, ces instruments permettront une meilleure mutualisation des événements culturels et la valorisation du patrimoine des États membres.

» Ces initiatives sont essentielles pour consolider les fondements de l’AES. Ensemble, nous devons mener le combat de l’unité, de la solidarité et de la fraternité », a-t-il exhorté.

Le ministre s’est dit convaincu que grâce à la culture, la paix reviendra au sein de l’AES.

Le ministre malien de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Mamou Daffé, a souligné l’importance de la culture et de l’artisanat dans la construction de confédération.

« Aujourd’hui, nous avons touché le sacré. Cette étape va être cruciale dans la construction de notre État confédéral », a-t-il déclaré.

Le ministre a insisté sur la richesse culturelle de l’AES, qu’il considère comme une véritable « puissance culturelle mondiale ».

« En termes de musique, d’art contemporain, de patrimoine culturel immatériel, nous sommes un réservoir immense. Ces politiques communes vont nous permettre d’exploiter ces gisements culturels, qui sont le fondement de notre identité commune », a-t-il affrmé.

Mamou Daffé a salué la volonté des chefs d’État de mettre en place une politique culturelle commune et de promouvoir l’artisanat.

« À partir d’aujourd’hui, nous allons organiser de grands événements labellisés AES, promouvoir la production culturelle et développer un circuit intégré de tourisme entre nos trois États », a-t-il annoncé.

Il a appelé à la valorisation des savoirs et des connaissances transmises de génération en génération.

« Travaillons ensemble avec les acteurs culturels, les artistes et même nos ancêtres pour valoriser notre patrimoine immatériel et construire un avenir harmonieux pour nos populations », a-t-il conclu.

La ministre nigérienne de l’Artisanat et du Tourisme, Guichen Aghaichata Atta a appelé à une union pour renforcer la production et la consommation locale des produits de l’artisanat, en réduisant les importations.

« En dehors des frontières imaginaires, c’est la culture qui nous unit. Ce n’est pas la peine de singer et d’imiter l’autre. Gardons notre originalité. Valorisons ce que nous avons et avançons », dira le ministre nigérien de la Culture, le colonel-major Abdourahamane Amadou.

La Semaine de la fraternité de l’AES marque ainsi une étape importante dans la mise en place d’une coopération culturelle ambitieuse et dans la consolidation de l’État confédéral.

Agence d’information du Burkina

Tilado Apollinaire ABGA

Envoyé spécial à Ségou au Mali