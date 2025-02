Burkina-Justice-Magistrature-Prestation-Serment

Burkina/Justice : 9 membres du CSM s’engagent à remplir « fidèlement » leur mission

Ouagadougou, 4 fév. 2025 (AIB)- Neuf membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), ont prêté serment mardi à Ouagadougou devant les juges du Conseil constitutionnel et se sont engagés à accomplir leur mission en « toute intégrité, impartialité et indépendance dans la rigueur de la loi », a constaté un journaliste de l’AIB.

Je jure de « bien et fidèlement remplir ma mission en toute intégrité, impartialité et indépendance dans la rigueur de la loi et de garder le secret des délibération », ont déclaré tour à tour chacun des neuf juges du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) qui n’avaient pas pu prêter serment le 12 juillet 2024 dernier.

A l’issue de cet engagement, le présent du Conseil constitutionnel (CC), Me Barthélemy Kéré n’a pas manqué de rappeler aux membres, leur rôle dans l’édification d’un Burkina juste.

« Votre rôle au CSM c’est fondamentalement l’édification d’une justice moderne et d’un système judiciaire inspirant confiance et respect », a-t-il indiqué.

« Vous avez la lourde responsabilité de décider des nominations et des affectations des magistrats du siège, sur la base de la compétence, de l’expérience et de l’intégrité morale », a insisté Me Kéré.

Parmi les membres, huit sont des membres de droit. Il s’agit de Fanta Yaro/Sanogo, Cyprien Dabiré, Edilbert Somé, Adama Kafando, Constantin Somé, Poulmé Poda, Yacouba Nacambo et Pascal Bamoumi.

Le Neuvième nommé par le président du Faso est un professeur agrégé des facultés de Droit, en la personne de Djibrihina Ouédraogo.

Le premier président de la Cour de Cassation, Pascal Bamoumi a saisi l’occasion pour inviter ses collaborateurs à travailler ensemble, dans la dignité et le respect de leur serment au profit des acteurs de la justice et de la population en général.

Agence d’information du Burkina

