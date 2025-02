Burkina-Presse-Revue

Construction de centres médicaux et de forages, à la Une des parutions

Ouagadougou, 03 fév. 2025 (AIB)- Les quotidiens burkinabè de ce lundi font écho du lancement des travaux de construction de forages profonds dans la région de l’ouest et celui de 55 centres médicaux communaux à réaliser dans 5 ans dans les 13 régions.

« Initiative présidentielle pour la santé pour tous, 55 centres médicaux pour les 13 région dans 5ans », affiche à sa Une le quotidien d’Etat Sidwaya.

Le journal informe que dans la carde de l’initiative présidentielle pour la santé, le directeur de cabinet de la présidence du Faso, le capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin Médah, a procédé le 31 janvier 2025, à Bérégadougou, au lancement de la réalisation de 55 centre médicaux communaux (CMC) à travers le pays.

Le quotidien privé, l’Observateur Paalga de préciser que le centre médical communal de Bérégadougou va comprendre des services d’urgence médicale, de laboratoire de pointe, d’imagerie, de bloc opératoire pour les petites chirurgies et des flux d’oxygène.

Un autre lancement de travaux, celui de la réalisation de forage dans la région de l’Ouest.

« Réalisation de forages profonds :la bataille de l’eau lancée à souroukoudougou », écrit Sidwaya qui ajoute que c’est le samedi 1er février 2025 à Souroukoudougou (Houet) que le Directeur de Cabinet a posé la première pierre des ouvrages composés de huit forages profonds couplés à huit piézomètres.

Pour le quotidien privé, Le Pays, la réalisation de ces travaux revêt d’une importance capitale car ils permettront au monde scientifique de disposer d’information géologiques et hydrogéologiques plus fiables et de proposer un modèle de gestion du bassin sédimentaire aquifère de l’ouest du Burkina.

Agence d’information du Burkina

DM/yos/ata