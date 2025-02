BURKINA-KOURITTENGA-SOUTIEN-MEETING-KOGLWEOGO

Kourittenga : Des Koglweogo soutiennent les autorités à travers une marche meeting

Kourittenga, (AIB)-Les groupes Koglweogo de la province du Kourittenga, ont tenu, le samedi 01 Février 2025 à Koupéla, une marche meeting de soutien aux autorités, en présence des autorités administratives, coutumières, religieuses et des groupes Koglweogo venus d’autres régions.

Des Koglweogo des 09 communes de la province du Kourittenga et d’ailleurs, ont pris d’assaut la ville de Koupéla, dans la matinée du samedi 1er février 2025, à travers une marche meeting.

Une marche qui s’est achevée dans la soirée avec un match de gala, signe de cohésion sociale et du vivre ensemble, qui a opposé l’équipe de Zorgho à celle de Koupéla.

Le président du comité d’organisation du meeting par ailleurs président des Koglweogo de la commune de Koupéla, Rasmané Parkouda, a indiqué que l’objectif de la marche est de soutenir l’élan des autorités et de leur réaffirmer leur engagement pour la reconquête du territoire.

« Nous avons voulu à travers cette marche meeting saluer l’effort des autorités et voir dans quelle mesure, nous, les groupes Koglweogo pouvons contribuer pour le retour de la paix dans notre pays », a-t-il déclaré.

Le président national des Koglweogo, le Rassam-Kand Naaba, a exprimé le dévouement de ses pairs à servir la nation avec loyauté.

« Nous, Koglweogo avons aussi le devoir de contribuer à la reconquête de notre territoire. A cet effet, nous ne pouvons le faire comme nous le souhaitons sans le concourt de l’autorité de notre pays», a-t-il indiqué.

Le Rassam-Kand Naaba, a demandé aux autorités du pays de leur permettre de participer pleinement à la reconquête de notre territoire.

« Si cela est fait, nous rassurons de notre présence dans les zones dites inaccessibles car nous sommes aussi prêts à sacrifier nos vies au nom de notre patrie», a souligné le président national des Koglweogo lors du meeting.

Le haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, qui a représenté le ministre de la Sécurité, a salué l’initiative des groupes Koglweogo et leur a demandé de rester mobilisés au côté du gouvernement, des Forces de défense et de sécurité et des Volontaires pour la défense de la patrie.

Il leur a demandé de répondre chaque fois à l’appel du gouvernement sur tous les plans et à tous les niveaux pour la reconquête véritable du territoire afin d’en finir avec la crise sécuritaire et humanitaire.

« Nous leurs invitons à accompagner les projets et politiques de développement que le gouvernement viendra à initier», a fait savoir Moctar Ilboudo.

A cette occasion, des attestations de reconnaissances ont été décernées à des membres des groupes Koglweogo, des autorités administratives et des chefs coutumiers.

Agence d’information du Burkina

