Conflit Israël/Hamas: l’ONU paie un lourd tribu avec 241 employés tués dans la bande de Gaza.

Ouagadougou, 13 nov. 2024 (AIB) – Depuis le début de la guerre dans la bande de gaza, l’ONU a perdu 241 employés, tués dans les combats dans la bande de Gaza indique le Bureau pour la coordination des affaires humanitaires (BCAH), rapporté par TASS.

Le rapport indique que 237 victimes sont issues du personnel de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de la Palestine dans le Proche Orient (UNRWA), tandis que l’OMS et le Bureau des services d’appui aux projets, le Département de la sureté et de la sécurité des Nations unies ont perdu chacun un employé.

En outre, 326 agents de diverses organisations humanitaires internationales ont été tuées à Gaza dont 33 volontaires de la Croix Rouge palestinien.

Tout est partie d’une attaque massive du groupe palestinien Hamas le 7 octobre 2023 en territoire Israélien, qui a aussitôt lancer des représailles contre la bande de Gaza, en territoire syrien et libanais.

