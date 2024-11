Burkina : Le ministère du Commerce invite les entreprises à mettre l’accent sur la culture de la qualité

Ouagadougou, 14 nov. 2024 (AIB)-Le ministre en charge du Commerce, Serge Poda, a invité jeudi à Ouagadougou, les entreprises burkinabè à mettre l’accent sur une réelle culture de la qualité en vue de satisfaire les clients et de prendre en compte les besoins et attentes des parties prenantes.

« Je voudrais réaffirmer la détermination de mon département à accompagner les acteurs économiques dans le renforcement de leurs activités et à assurer la fluidité et l’assainissement du monde des affaires, tout en les invitant à mettre l’accent sur la qualité », a indiqué le ministre en charge du commerce, Serge Poda.

M. Poda s’exprimait jeudi à Ouagadougou à l’occasion de la 34e édition des Journées nationales de la qualité et de la 13e édition du Prix burkinabè de la qualité, organisées conjointement par l’Association burkinabè pour le management de la qualité (ABMAQ) et l’Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité (ABNORM).

Pour le ministre, l’industrialisation est un objectif poursuivi par le gouvernement. Selon lui, l’atteinte de cet objectif « impose d’implémenter au sein de nos organisations publiques et privées, le Système de management de la qualité (SMQ) ».

La mise en œuvre de ce système, accompagnée d’un processus de gestion optimale des ressources, favorisera la compétitivité et la résilience de nos entreprises, a-t-il ajouté.

« Sans une réelle culture de la qualité qui exige la satisfaction des clients et la prise en compte des besoins et attentes des parties prenantes, cet objectif ne saurait être atteint », a conclu Serge Poda.

Pour le président du conseil d’administration de l’ABNORM, Daouda Ouédraogo, cette activité vise essentiellement à magnifier la qualité.

Selon M. Ouédraogo, seules les entreprises qui intègrent la qualité dans leurs productions pourront se maintenir. « Nous vivons dans un monde concurrentiel et exigeant en termes de qualité. »

Les acteurs méritants en termes de qualité seront récompensés au cours de cet événement. Au total, une dizaine de prix sera décernée aux meilleures de la trentaine d’entreprises qui ont postulé pour le Prix burkinabè de la qualité.

La présente édition des Journées nationales de la qualité et du Prix burkinabè de la qualité se tient autour du thème : « Qualité et optimisation des ressources au service de la résilience de l’économie nationale ».

