Conférence nationale sur la prise en charge des veuves et orphelins des forces combattantes : dégager de meilleures solutions pour construire un modèle de résilience

(Ouagadougou,12 mars 2025). L’Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre (ASVOVIG) organise du 11 au 13 mars 2025 sous le très-haut patronage du Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, une conférence nationale sur le thème : « reconstruction psychosociale et autonomisation des veuves et orphelins des forces combattantes : état des lieux et perspectives ».

Cette conférence réunit des experts, des chercheurs, des structures associatives, mais également des veuves et orphelins des forces combattantes. Durant trois jours, des communications vont permettre aux participants de cerner les enjeux liés à la prise en charge psychosociale et à l’autonomisation des veuves et orphelins des forces combattantes.

Selon le Directeur général de l’ASVOVIG, le Médecin Colonel Lamine OUEDRAOGO : « cette conférence est un espace de dialogue, où chacun pourra prendre la parole, proposer des pistes de solutions et contribuer à construire un modèle de résilience adapté aux défis de notre pays ». Au cours de la cérémonie d’ouverture, il a exprimé sa gratitude à « Son Excellence le Président du Faso, Chef de l’État, Chef suprême des armées pour son soutien constant et son engagement sans faille à leurs côtés dans la noble cause ».

Améliorer de façon holistique les conditions des veuves et orphelins

Pour le ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de brigade Célestin SIMPORÉ, la prise en charge des veuves et orphelins des forces combattantes a toujours été une priorité pour la hiérarchie militaire et les plus hautes autorités du pays, dont la clairvoyance a permis de créer l’ASVOVIG. Il a salué la pertinence du thème de cette conférence qui rentre en droite ligne des missions assignées à l’ASVOVIG, à savoir : le soutien psychosocial, l’assistance juridique et administrative, la formation et la réinsertion professionnelle.

Direction de la communication de la Présidence du Faso