Sourou/8 mars: La coordination provinciale des femmes appelle les autorités à se pencher sur leurs conditions

Tougan, 8 mars 2025(AIB)-La coordination provinciale des femmes du Sourou a appelé, le samedi 8 mars 2025 à Tougan, les autorités à se pencher sur les conditions difficiles que vivent les femmes dans la province.

Les femmes de la province du Sourou ont commémoré ce samedi 8 mars 2025, à Tougan, la 168è Journée internationale de la femme, placée sous le thème: « Crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso : quelles stratégies pour promouvoir l’entrepreneuriat agricole des femmes ? »

La coordinatrice provinciale des femmes du Sourou, Yelemou/Toé Christine a indiqué que la crise sécuritaire a bouleversé la vie de milliers de femmes dans la province.

Selon elle, malgré cette situation, les femmes de la province se battent dans le domaine de l’entrepreneuriat et de l’agriculture afin de relever les défis.

Pour cela, elle a appelé les autorités à accompagner toutes ces femmes qui se battent au quotidien.

« L’agriculture, pilier de notre économie est un domaine où les femmes ont toujours joué un rôle essentiel. Il est impératif aujourd’hui de nous donner les moyens de renforcer cette agriculture pour notre autonomie et pour le développement de notre province » a lancé Mme Yelemou/Toé Christine.

Pour marraine de la commémoration, Sita Sandra Ouédraogo/Drabo, les femmes doivent aider leurs maris dans la reconquête du territoire.

« J’invite les femmes à s’enrôler dans les rangs des volontaires pour la défense de la Patrie(VDP) afin de contribuer davantage à la reconquête de la province », a-t-elle dit.

Le président de la délégation spéciale communale (PDS) de Tougan, Ouigou Tiendrebeogo, a salué cette initiative des femmes et les a rassurés de la disponibilité des autorités à les accompagner pour leur épanouissement.

À cette occasion, la coordination provinciale des femmes du Sourou, a remis 40 sacs de riz, du sel et du sucre aux femmes des soldats tombés au front et autres femmes vulnérables.

Rappelons que depuis le 1er mars 2025, la coordination provinciale des femmes du Sourou a organisé une série d’activités en lien avec la journée internationale de la femme.

Parmi ces activités on note, entre autre, des journées de salubrité dans plusieurs services et lieux publics, une campagne de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus, une conférence publique sur le thème du 8 mars et une conférence sur les violences basées sur le genre.

