Burkina-Éducation-Arrêté-Coiffure

Burkina/éducation : « L’arrêté sur la coiffure des élèves n’annule pas l’autorisation du port de voile », ministre

Ouagadougou, 12 mars 2025 (AIB) – Le ministre en charge de l’Enseignement de Base, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara a indiqué mardi que l’arrêté instituant une coiffure uniforme pour tous les apprenants n’annule pas l’autorisation du port de voile dans les établissements d’enseignement.

« Il ne faut pas faire de l’amalgame entre l’arrêté sur la coiffure et celui du port du voile qui avait été proposé. On ne met nullement en cause la question du port du voile », a déclaré le ministre en charge de l’Enseignement de Base, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara.

Le ministre Jacques Sosthène Dingara, s’exprimait le mardi 11 mars 2025 à Ouagadougou lors de la revue sectorielle du cadre sectoriel de dialogue Éducation et Formation.

Le ministre a expliqué que l’arrêté conjoint rendu public lundi, instituant une coiffure uniforme pour les filles et garçons de plusieurs structures éducatives, vise à harmoniser l’apparence des élèves dans un souci de discipline et d’organisation.

Cette décision n’a aucun lien avec l’autorisation du port du voile, a-t-il clarifié et ajouté que l’arrêté sur la coiffure répond à un besoin d’harmonie chez les enfants.

« Nous avons expérimenté le port de la tenue Faso danfani, pour créer une certaine harmonisation chez les enfants. Aujourd’hui, l’arrêté sur la coiffure obéit à cette vision », a expliqué Sosthène Dingara.

Selon le chef du département de l’enseignement de base, le port du voile reste autorisé et cet arrêté sur la coiffure ne saurait la remettre en cause.

Selon lui, l’harmonisation de la coiffure a pour objectif de renforcer la discipline dans les écoles en établissant des règles claires sur la coiffure des élèves.

Il a également insisté sur le fait que cette mesure s’inscrit dans une réforme plus large du système éducatif, visant à inculquer des valeurs de civisme, de discipline, de patriotisme et de rigueur aux jeunes générations.

L’arrêté a été signé le 10 mars 2025 conjointement par le ministre de l’enseignement de base, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales Jacques Sosthène Dingara et le ministre de l’Enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique Boubacar Savadogo.

Il concerne 5 structures éducatives notamment les structures publiques et privées d’éducation préscolaire, les écoles publiques et privées d’enseignement primaire, les structures publiques et privées d’éducation non formelle des jeunes et adolescents, les établissements publics et privés d’enseignement post-primaire et secondaire et les centres publics et privés de formation professionnelle initiale.

L’arrêté conjoint entre en vigueur à partir de la reprise des cours du 3ème trimestre de l’année scolaire 2024-2025.

Agence d’information du Burkina

DM/ZO/wis