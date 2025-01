Burkina-Namentenga-Soutien-PDI

Namentenga : L’association WendKouni offre 200 moutons à 100 personnes déplacées

Namentenga, 30 janv. 2025 (AIB)- L’association WendKouni a offert le jeudi 30 janvier 2025, des intrants alimentaires et 200 moutons à des Personnes déplacées internes (PDI) de la commune de Boulsa. Cette cérémonie de don présidée par le président de la délégation spéciale de Boulsa, Issaka Sangla, s’est déroulée en présence du directeur provincial de l’Action humanitaire et de la solidarité nationale, Norègma Ouédraogo.

« Ce don d’ovins et d’intrants alimentaires vise à contribuer au relèvement de 100 PDI par la pratique d’embouche », a indiqué le président de l’association Wendkouni, Dieudonné Nonaba.

Pour M. Nonaba, chacun des 100 bénéficiaires va repartir avec un sac de sous-produit alimentaire industriel, du sel gemme et deux ovins mâles.

« Nous devons nos remerciements à Solidar Suisse, SOS Sahel International avec l’appui financier du Royaume du Danemark. Je souhaite que ce don soit la source de relèvement des PDI pour qu’elles ne comptent plus sur l’assistanat », a-t-il soutenu.

Et au président de l’association d’ajouter que « Je leur demande également d’être sincères, car lorsqu’on leur pose souvent la question de savoir si elles ont déjà bénéficié d’une aide quelconque, la réponse est généralement non et pourtant. Je remercie les autorités pour leur accompagnement », a confié Dieudonné Nonaba.

Le président de la délégation spéciale de Boulsa, Issaka Sangla, a nom du haut-commissaire, Adama Conseiga, remercié l’association Wendkouni et ses partenaires pour leurs contributions inestimables au développement de la province du Namentenga en général et au relèvement des PDI en particulier.

Le PDS Sangla a également félicité les bénéficiaires tout en leur souhaitant bonne chance dans leurs activités d’embouches. Il a également exhorté que le relèvement des personnes déplacées soit une réalité pour leur bien-être.

Il convient de noter que les animaux ont été déparasités sur le terrain par les vétérinaires présents à cette occasion.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA