Commune de Léo : Le PDS, Kassoum Koalaga prône la cohésion au sein de la délégation spéciale

Léo, 3 fév. 2025, (AIB)- Le président de la délégation spéciale (PDS) de la commune urbaine de Léo, Kassoum Koalaga a prôné le lundi 3 février 2025 à Léo, lors d’une cérémonie de présentation de vœux du nouvel an, entre les membres de la délégation spéciale et les agents municipaux, la paix et la cohésion sociale pour un bon fonctionnement de l’instance dirigeante dans l’intérêt des populations.

Pour l’occasion, le Président de la délégation spéciale, Kassoum Koalaga a souhaité une cohésion pour que l’instance dirigeante communale fonctionne dans l’intérêt des populations.

Selon le premier responsable de la collectivité, la stabilité est un indicateur qui compte beaucoup au niveau des bailleurs de fonds et s’est félicité du bon déroulement de toutes les activités de la délégation spéciale de Léo.

M. Kassoum a invité l’ensemble des services municipaux à prendre toutes les dispositions idoines pour accélérer l’exécution des projets et programmes retenus par la délégation spéciale à bonnes dates.

Il a traduit toute sa reconnaissance à la population qui ne ménage aucun effort pour accompagner la délégation spéciale dans sa dynamique pour un développement harmonieux de la commune.

Saisissant l’opportunité, le PDS a présenté ses vœux de santé, prospérité, paix de cohésion sociale et de bonne collaboration aux membres de la délégation spéciale de Léo et à l’ensemble du personnel de la collectivité.

Le Secrétaire général (SG) de la marie de Léo, Saïdou Ouédraogo, a au nom du personnel de la mairie de Léo et des membres de la délégation spéciale dudit pour présenter également ses vœux de santé, de joie, de bonheur, de sécurité au Pds et sa famille.

Saïdou Ouédraogo a indiqué que cet événement offre l’occasion pour les acteurs qui animent la vie de la commune de se familiariser davantage, de jeter un regard rétrospectif sur l’année écoulée et de se pencher sur le nouvel an.

« Grâce à la vigilance des FDS, VDP et de la bonne collaboration de la population la commune de Léo a gardé son calme tout au long de l’année 2024 » a t- il relevé.

Le SG a félicité l’ensemble d’agents pour le travail abattu pour la prospérité de l’institution communale. L’affiliation de tous les agents à la caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) a été aussi saluée par M. Ouédraogo.

Il a invité les agents à avoir le sens de la loyauté, du dévouement, de la probité, de la neutralité et de la conscience professionnelle qui fondent le principe de l’administration.

« Au niveau de l’organe délibérant, la délégation a tenu ses 4 sessions ordinaires et 2 sessions extraordinaires.23 délibérations ont été adoptées au cours de ses différentes sessions durant l’année 2024 », a- t- il fait remarquer.

Le SG de la mairie de Léo a noté que des lueurs d’espoir et de bonne collaboration, en termes de relations techniques se profilent à l’horizon avec les services de l’Etat.

Saïdou Ouédraogo a par ailleurs souligné que les transferts de fonds seront réduits de façon drastique en 2025.

Agence d’information du Burkina

