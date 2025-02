Koudougou : Mort accidentelle d’un étudiant

Koudougou, 5 fév. 2025 (AIB) – Un étudiant de l’Université Norbert Zongo est décédé mardi des suites d’une hémorragie provoquée par une blessure accidentelle, survenue alors qu’il tentait de s’échapper d’une salle de cours, a appris l’AIB.

En fin d’après-midi, un bruit suspect, perçu par certains comme l’effondrement d’un immeuble et par d’autres comme des tirs d’armes lourdes, a semé la panique parmi les étudiants en Lettres modernes et en Sciences de la vie et de la terre (SVT), en plein cours dans la salle polyvalente de Koudougou.

Dans la confusion, alors que les étudiants et enseignants tentaient de fuir, René Seré, étudiant en SVT, a essayé de s’échapper par une fenêtre. En brisant une vitre, il s’est grièvement blessé aux bras, ce qui a entraîné une hémorragie fatale.

Face à ce drame, le Président de l’Université Norbert Zongo a convoqué une réunion de crise et annoncé plusieurs mesures en attendant les résultats des enquêtes : fermeture de la salle polyvalente jusqu’à nouvel ordre, enquête par les services de sécurité pour déterminer l’origine du bruit, expertise de la salle polyvalente pour évaluer les risques, information des leaders d’opinion pour solliciter leur soutien..

En cette douloureuse circonstance, le Président de l’Université, au nom de toute la communauté universitaire, a adressé ses sincères condoléances à la famille du défunt.

