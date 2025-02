Ségou Art : Le ministre Gilbert Pingdwendé Ouédraogo salue le talent des artistes

Ségou, 5 février 2025 (AIB) –

En visite ce mercredi à l’exposition internationale de Ségou Art, le ministre burkinabè de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Pingdwendé Ouédraogo, a salué la diversité des œuvres exposées et le talent des artistes.

L’édition 2025 de Ségou Art bat son plein. Outre la foire, les rencontres B to B et les ateliers thématiques, l’exposition internationale d’art contemporain au siège du festival attire de nombreux visiteurs sur son site.

Mercredi matin, le ministre Gilbert Pingdwendé Ouédraogo s’est rendu sur place pour admirer les créations artistiques en compagnie du ministre nigérien de la Culture, le colonel-major Abdourahamane Amadou, et de la ministre nigérienne de l’Artisanat et du Tourisme, Aghaichata Atta.

Il a fait un arrêt pour échanger avec les artistes burkinabè avec à leur tête Guidé le sculpteur Siriki Ki.

Le Ministre a salué des créateurs fortement imprégnés de talents, qui à travers leurs œuvres véhiculent des messages de paix, d’unité, de cohésion sociale, de résilience et de développement.

Selon lui, ces créations traduisent des préoccupations et une vision commune.

« Il appartient aux dirigeants de suivre leur exemple en œuvrant pour la paix et la stabilité », a-t-il affirmé.

Gilbert Pingdwendé Ouédraogo a également rappelé que la dynamique impulsée par les trois chefs d’État de l’AES est en marche : « Nous devons maintenir cette flamme allumée et porter ce message au quotidien auprès de nos populations. »

Pour sa part, le ministre Abdourahamane Amadou a plaidé pour un renforcement de l’unité : « Restons ensemble, vivons ensemble, faisons les choses ensemble. »

En rappel, la 21e édition du Festival Ségou Art se tient du 3 au 9 février 2025, en parallèle avec la 1re édition de la Semaine de la Fraternité de l’AES.

Le ministre Gilbert Pingdwendé Ouédraogo a remercié les autorités maliennes pour avoir choisi le Burkina Faso comme pays invité d’honneur et a donné rendez-vous aux peuples frères du Mali et du Niger à la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), prévue pour se tenir du 22 février au 1er mars 2025.

Agence d’information du Burkina

Tilado Apollinaire ABGA