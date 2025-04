Zoundwéogo/Effort de paix : la direction provinciale de l’Education apporte plus d’un million de FCFA au fonds de soutien patriotique

Manga, 18 avril 2025 (AIB) – La direction provinciale de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle de la province du Zoundwéogo a remis, vendredi, à la secrétaire générale de la province du Zoundwéogo, Haoua Ouédraogo, la quittance de versement de la somme de 1 081 790 FCFA au titre de la contribution des acteurs relevant du service au Fonds de soutien patriotique (FSP).

« C’est en février dernier que nous avons lancé une opération de collecte de fonds pour le fonds de soutien patriotique ainsi que des dons en nature pour les élèves déplacés internes de la province. Et à ce jour, nous avons pu mobiliser la somme de 1 081 790 FCFA pour le fonds de soutien patriotique », a indiqué le Directeur provincial de de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) de la province du Zoundwéogo, Yves Placide Nana.

M. Nana s’exprimait après la remise de la quittance de versement au compte du FSP à la secrétaire générale de la province du Zoundwéogo, Haoua Ouédraogo, en marge de la montée des couleurs marquant le lancement officiel, au niveau provincial, du mois du patrimoine burkinabè.

La direction provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Zoundwéogo ainsi que l’ensemble des Circonscriptions d’éducation de base (CEB) qui la composent ne sont pas à leur premier geste pour le FSP. En avril 2024, les acteurs de la direction et ses composantes avaient également mobilisé plus d’un 1 million 700 mille francs CFA qui ont été déposés au Trésor public sur le compte du Fonds de soutien patriotique.

La secrétaire générale de la province du Zoundwéogo, Haoua Ouédraogo, a salué le geste « patriotique et exemplaire » des acteurs de l’éducation du Zoundwéogo, appelant les autres corps constitués et les forces vives de la province à leur emboiter le pas.

