Burkina-Cascades-Contribution-Effort-Paix

Cascades/ journées d’engagement patriotique : La direction régionale en charge des droits humains apporte un soutien à hauteur de

200 000 FCFA aux Forces combattantes

Banfora, (AIB)- La direction régionale des droits humains, de la promotion de la citoyenneté et de la paix des Cascades, a apporté le mercredi 16 octobre 2024, la somme de près de 200 000 FCFA pour l’effort de paix, à l’occasion des Journées nationales d’engagement patriotique et de la participation citoyenne (JEPPC).

Le personnel de la direction des droits humains des Cascades a répondu mercredi à l’appel à contribution à l’effort de paix lancé par le président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Le directeur en charge des droits humains des Cascades et sa délégation ont versé la somme de près de 200 000 FCFA au trésor public de Banfora comme contribution à l’effort de paix, avant de se présenter à l’autorité administrative de la région des Cascades.

« C’est pour assister et apporter notre soutien aux forces combattantes qui font un travail remarquable pour défendre l’intégrité du territoire national et permettre aux populations de continuer d’exister, que nous avons trouvé nécessaire de mobiliser cette somme au sein de la direction des droits humains des Cascades », a confié le premier responsable de ladite direction.

Pour lui, sa direction a organisé plusieurs activités pour marquer les Journées nationales d’engagement patriotique et de la participation citoyenne (JEPPC). Il s’agit notamment des émissions radios et télé, une journée de salubrité, une conférence en milieu scolaire et à l’endroit commerçants sur le civisme économique et fiscal et une autre sur l’engagement patriotique à l’endroit des forces vives dans la commune de Douna, sur invitation du président de la délégation spéciale de cette commune.

Le gouverneur de la région des Cascades, Florent Badabouè Bazié, a remercié le directeur régional en charge des droits humains et toute son équipe pour cet acte qui s’inscrit en droite ligne des actions qu’ils mènent dans le cadre de cette deuxième phase des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Le premier responsable de la région des Cascades a lancé un appel à l’endroit de toutes les populations des Cascades à emboiter le pas et à continuer de soutenir les forces de défense et de sécurité et les Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP). Il a également exhorté populations à continuer les contributions à l’effort de paix.

Agence d’information du Burkina

JPY/dnk/ata