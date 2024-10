Burkina-Terrorisme-Lutte-Echanges-FEME

Burkina/Lutte contre le terrorisme : Une équipe gouvernementale appelle la FEME à plus d’engagement et de résilience

Ouagadougou, 18 oct. 2024 (AIB)- Une délégation gouvernementale conduite par le ministre d’Etat en charge de la Communication, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a appelé jeudi, lors d’une visite, la Fédération des églises et missions évangéliques (FEME) à plus d’engagement et de résilience pour relever le défi de reconquête du territoire national et d’affirmation d’une pleine souveraineté.

« Le Burkina Faso est dans une situation difficile, mais l’espoir est permis, parce qu’une phase décisive de nos actions, du défi de reconquête de notre territoire et de notre souveraineté va s’engager », a déclaré le ministre d’Etat et ministre en charge de la Communication, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

L’équipe gouvernementale pilotée par le ministre d’Etat Ouédraogo, dit être venue porter le message de reconnaissance et d’hommage du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, à la Fédération des églises et missions évangéliques (FEME).

Le ministre en charge de la Communication qui s’exprimait vendredi à Ouagadougou, au cours d’une visite à ladite Fédération a fait remarquer que cette structure prêche toujours le message de paix, de fraternité et d’entente entre toutes les filles et tous les fils quelles que soient les ethnies et les croyances au Burkina Faso.

A l’écouter, le message du message du président Traoré demeure également celui d’engagement, de résilience et surtout de mobilisation totale aux côtés des Forces combattantes pour relever le défi sécuritaire.

« Nous repartons véritablement satisfaits de nos échanges avec la FEME qui nous a rassurés de ses prières et de son engagement, à faire en sorte que tous les Burkinabé, puissent se mobiliser pour une victoire rapide sur tous nos ennemis à l’intérieur et à l’extérieur », a rapporté le chef de la délégation.

Le président de la FEME, le pasteur Henri Yé a précisé que sa structure prie beaucoup pour retour de la paix dans le pays.

« Nous demandons l’intervention de Dieu parce qu’avant tout, c’est Dieu qui a créé ce monde et les solutions que nous pouvons solliciter ne pourront venir que de Dieu », a-t-il ajouté.

Le pasteur Yé s’est satisfait de la visite de la délégation gouvernementale qui favorise la promotion de la cohésion sociale et du vivre-ensemble au Burkina.

Cette équipe gouvernementale était composée des ministres en charge de la Communication, Rimtalba Jean Emmanuel, de l’Administration territoriale, Emile Zerbo, de l’Action humanitaire, Nandy Somé/Diallo et des Sport, Roland Somda.

Agence d’information du Burkina

NO/YOS/ ATA