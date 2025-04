FOOT-BFA-AFSUD-MAR-AFR-SPORT-CAF-CANU17

CAN U17: les Etalons font un sans faute dans le groupe B

Casablanca, 6 avr. 2025 (AIB)- En battant dimanche soir au stade Laarbi Zaouli de Casablanca (Maroc) les Amajimbos d’Afrique du sud par 2 buts à 0, les Etalons cadets du Burkina Faso terminent leaders du groupe B de la CAN U17 avec trois victoires en autant de sorties.

C’était l’objectif des Etalons cadets du Burkina Faso de terminer premiers de leur poule pour être plus à l’aise pour la suite de la compétition. Dans ce cas de figure, le Burkina Faso jouera le 2e du groupe A qui n’est autre que la Zambie qui a pris le meilleur sur l’Ouganda (2-1) lors de son dernier match de poule.

Même si l’équipe sud-africaine a possédé le ballon dans l’ensemble de la partie, c’est la stratégique équipe du Burkina Faso qui remporte le match grâce à Issouf Bara (65e) et l’inévitable Ashsaraf Loukman Tapsoba (89e). Ayant le contrôle du ballon, les jeunes Bafana-Bafana n’ont pas su être cliniques devant les buts, manquant même un penalty à la 23e minute.

Les Etalons ont fonctionné au diésel, augmentant le niveau de leur jeu à 15 minutes de la fin, laissant des Sud-africains esquintés physiquement. Evoluant dans un 4-3-3, les Amajimbos ont dû se laisser découvrir dans le dernier quart d’heure de jeu par une équipe du Burkina Faso qui a retrouvé son rythme.

Pour l’entraîneur burkinabè Oscar Barro « il fallait se préparer à souffrir face à des joueurs sud-africains techniquement posés ». Pour la suite de la compétition le technicien burkinabè rassure que l’objectif de remporter la coupe est toujours d’actualité. « On est venu pour remporter la coupe pour le peuple », a insisté le milieu de terrain burkinabè Halidou Diakité.

Les Etalons cadets n’ont pas été orphelins

Une équipe de l’Union nationale des supporteurs des Etalons (UNSE), le personnel de l’ambassade du Burkina Faso au Maroc, l’ambassadeur Mamadou Coulibaly en tête, les étudiants burkinabè dans le royaume chérifients et des Burkinabè vivant au Maroc sont massivement sortis soutenir le onze national.

« On ne se croirait pas au Maroc. Merci aux supporteurs qui ont donné de la voix pour pousser leur équipe jusqu’à la victoire », s’est adressé aux supporteurs, le coach Oscar Barro.

Avec ses trois victoires en autant de matchs, le Burkina Faso fait le plein des points (9 sur 9) avec un goal avérage de plus 4. Les poulains d’Oscar Barro resteront au stade Laarbi Zaouli de Casablanca pour croiser jeudi prochain les jeunes zambiens à 17h (heure du Maroc) et 16h GMT, pendant que l’Afrique du sud sera aux prises avec les Lionceaux du Maroc.

La CAN U17 se joue du 30 mars au 19 avril 2025 au Maroc.

Fiche technique du match Burkina Faso # Afrique du sud

Dimanche 6 avril 2025, stade Laarbi Zaouli de Casablanca

Poule B CAN U17

Pelouse: bonne

Temps: ensoleillé mais frais

Spectateurs: 15 000 environ

Arbitres: Aline Umutoni assisté de Didier Ishimwe et de Alice Umutesi (Rwanda)

Arbitres VAR: Lahlou Benbraham (Algérie) assisté de Patrice Milazar (Maurice)

Commissaire: Abdoulaye Sow (Sénégal)

Coordinateur général: Mohamed Jiddou (Mauritanie)

Avertissements: Néant

Burkina Faso:

Afrique du sud: Omphemetse Sekgoto (69e), Liam Marithinus (77e),

Exclusions: Néant

Burkina Faso: Néant

Afrique du sud: Néant

Buts:

Burkina Faso : Issouf Bara (65e), Ashsaraf Tapsoba (89e)

Afrique du sud: Néant

Les équipes

Burkina Faso: Prince Ouédraogo-Mikael Coulibaly, Issouf Dabo (Cap, puis Adriana Dambré, 90e), Ali Koné, Abdoul Ouédraogo-Mohamed Fofana, Halidou Diakité (Gustavo Yaro, 89e)-Issouf Barra (puis Bilhack Konaté, 89e), Alassane Bagayogo, Abdoulaye Latif Diaby, Ashsaraf Tapsoba. Coach: Oscar Barro (BFA)

Afrique du sud : Solethu Lwandiso Radébé-Bokamoso Mokokosi (Cap), Liam Marithinus, Njabulo Khayalethu Mzimela, Omphemetse Sekgoto, Abulele Dlekedla-Kamohele Mareletse, Selwyn Stevens, Tebogo Mlangeni, Emile Witbooi-Neo Bohloko (puis Kgaogelo Monanyane, 78e). Coach: Velay Khumalo (Afrique du sud)

Agence d’information du Burkina

as/ata