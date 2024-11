Campagne agricole 2024-2025 dans les Hauts-Bassins:« Nous aurons à manger au vu de ce qui est fait sur le terrain », Eric Pascal Adanabou

Le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Mariama Konaté, a effectué une visite-terrain, le mercredi 14 et vendredi 16 août 2024, dans les sites irrigués et champs de Houndé, dans la provicne du Tuy, et à Séguéré, dans la commune rurale de Bama (province du Houet). Cette sortie s’inscrit dans le cadre de l’Offensive agropastorale et halieutique 2023-2025 lancé le gouvernement en août 2023 pour aspirer atteindre l’autosuffisance alimentaire au Burkina Faso.

Le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Mariama Konaté, accompagnée d’une délégation du Projet de résilience et de compétitivité agricole (PReCA), et de la direction régionale de l’Agriculture, des Ressources halieutiques et animale a visité, le mercredi 14 août 2024, les sites rizicoles de Karaba 1 et 2 dans la commune de Houndé, province du Tuy.

Il s’agit de 100 hectares (ha) de bas-fonds aménagés dans le cadre de l’Offensive agropastorale et halieutique (OAPH) sur le financement du PReCA. Le site de Karaba 1, d’une superficie de 70 ha, a été la première étape de la visite. Sur ce site, 271 parcelles sont exploitées par 268 producteurs dont 95 femmes. La délégation s’est ensuite rendue sur le site de Karaba 2. D’une superficie de 30 ha, Karaba 2 compte 126 parcelles pour 94 exploitants dont 30 femmes.

Selon les techniciens de l’agriculture, il est attendu une production de 360 tonnes de riz sur ces deux sites, soit 252 tonnes à Karaba 1 et 108 tonnes à Karaba 2. Des rizières et champs du Tuy (Hondé), Mariama Konaté a mis le cap à Séguéré à une cinquantaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, dans la commune rurale de Bama, province du Houet. En compagnie du directeur régional de l’Agriculture, des Ressources halieutiques et animales, le gouverneur a visité la plaine rizicole de cette localité aménagée par le Programme de développement intégré de la valée de Samadéni (PDIS) dans le cadre du PReCA.

1 500 ha aménagés dans le cadre de l’Offensive agropastorale et halieutique

Le site de Séguéré, aux dires de la cheffe d’antenne du PReCA des Hauts-Bassins, Salamata Karambiri, fait partie des 1 500 hectares (ha) du PDIS aménagés dans le cadre du développement de la vallée de Samendeni. « Certes, les travaux d’aménagement de Séguéré ne sont pas achevés, mais nous avons pu attribuer les parcelles et faire la mise en valeur. Les semis ont été faits à temps, ce qui donne l’état végétatif que nous avons aujourd’hui », a fait savoir Salamata Karambiri.

Au stade de tallage/montaison, le riz, étendu à perte de vue, sur ce périmètre de 180 ha, dont 114 mis en valeur, donne de la satisfaction aux visiteurs du jour. « Nous sommes satisfaits de ce que nous venons de voir sur ce site (ndlr Séguéré). C’est l’occasion pour moi de dire merci au PReCA, et surtout aux producteurs qui se sont mis à la tâche pour répondre à l’appel du président du Faso.

Celui de produire sur place le maximum de riz que nous consommons », s’est réjoui le gouverneur des Hauts-Bassins. Dans le cadre de l’Offensive agropastorale et halieutique, un certain nombre d’aménagements dont celui de Séguéré ont été réalisés dans la région des Hauts-Bassins, selon le directeur régional en charge de l’Agriculture, Eric Pascal Adanabou. Et à la date du 16 août 2024, c’est un directeur régional satisfait du niveau de réalisations des travaux.

Malgré les caprices pluviométriques, M. Adanabou reste optimiste quant à l’issue de cette campagne agricole 2024-2025. « Ne vous inquiétez pas, nous aurons à manger au vu de ce qui est fait sur le terrain avec les sites aménagés dans le cadre de l’Offensive agropastorale et halieutique. C’est vrai que nous avons connu un démarrage un peu difficile à l’instar des autres régions, avec une pluviométrie en deçà des attentes, mais dès les premières pluies en mai-juin, nous avons enclenché le processus. Malgré les poches de sécheresse constatée çà et là, la campagne se déroule bien dans l’ensemble », a rassuré le DR.

Kamélé FAYAMA

Babou Eric BAZIE

(AIB/Tuy)