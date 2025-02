Burkina/Nord-Concertation-Développement

Cadre régional de dialogue du Nord : Le plan d’action 2025 ambitionne mobiliser 23 milliards CFA

Ouahigouya 20 fév. 2025 (AIB)- le plan d’action 2025 du Cadre régional de dialogue (CRD) compte mobiliser 23 milliards F CFA pour la région du Nord, à l’issue de la première session présidée par le gouverneur de la région Thomas Yampa, a constaté l’AIB.

Le Gouverneur de la région du Nord Thomas Yampa a présidé la première session 2025 du Cadre régional de dialogue (CRD) ce mercredi 19 février à Ouahigouya. L’examen et l’adoption du rapport régional de performance annuelle 2024 du Plan national de développement (PND) et le Plan d’action de Stabilisation et de développement(PA-SD) régional 2025-2027 ont été au centre des échanges des membres statutaires du cadre.

Le Gouvernement a adopté en janvier 2023 le Plan d’action pour la stabilisation et le développement (PA-SD) dont le répondant au niveau régional est le PA-SD régional. Son dispositif prévoit ainsi la tenue de deux (02) revues régionales, à savoir la revue annuelle et la revue à mi-parcours.

Le Cadre régional de dialogue (CRD) est l’organe chargé du suivi à l’échelle régionale. C’est dans ce sens que le gouverneur de la région du Nord par ailleurs Président de la délégation spéciale régionale a présidé la première session de cadre régional de dialogue ce 19 février à Ouahigouya.

Pour le gouverneur de la région du Nord, Thomas Yampa « notre session du jour a pour objectif globale d’examiner et d’adopter le rapport régional de performance annuelle 2024 de la PND et le PA-SD régional 2025-2027, et de recueillir la contribution des acteurs régionaux à la formulation du nouveau référentiel national de développement d’une part, et d’autres parts d’examiner et d’adopter le rapport sur la contribution des acteurs régionaux à la formulation du nouveau référentiel national de développement 2026-2030 ».

L’examen du rapport de performance annuelle 2024 du Nord produit et présenté au cours de la session par Polycarpe Naré et son équipe de la Direction régionale de l’économie et de la planification (DREP/N) a donné des résultats satisfaisants. Il ressort que sur 131 produits attendus, 55 sont entièrement réalisés, 56 sont partiellement réalisés et 20 n’ont pas connu de début de réalisation.

Le taux d’exécution physique global est de 73%. En ce qui concerne la performance financière, sur une prévision de 19 940 027 807 FCFA au total, 12 054 182 427 FCFA ont été dépensés, soit un taux d’exécution financière de 60%.

A la suite des échanges sur le document les participants ont procédé à l’adoption du rapport de performance 2024 et du plan d’action régional 2025. Le plan d’action en 2025 ambitionne mobiliser plus 23 milliards de nos francs au profit de la région du Nord.

Les membres statutaires du cadre ont ensuite passé en revue le rapport du référentiel national de développement 2026-2030.Ces propositions ainsi adoptées contribueront à l’élaboration du nouveau référentiel de développement.

L’autorité régionale aux termes des travaux, a félicité l’ensemble des acteurs pour les résultats engrangés. « Je vous invite à redoubler d’efforts, à faire don de soi pour que la vision des plus hautes autorités du pays qui est la souveraineté sur tous les plans, soit une réalité pour le bonheur des populations de notre région », a soutenu le gouverneur Thomas Yampa.

