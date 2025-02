BURKINA-GOURMA-ENVIRONNEMENT-DIRECTION-PASSATION

Gourma/Eaux et forêts de l’Est : Le lieutenant-Colonel Nikiéma prend les rênes de la direction régionale

Fada N’Gourma, 21 fév. 2025 (AIB)-Le secrétaire général de la région de l’Est, Siaka Ouattara, a officiellement installé, le mardi 18 février 2025 à Fada N’Gourma, le lieutenant-colonel Romuald Nikiéma, dans ses nouvelles fonctions de directeur régional des Eaux et Forêts de l’Est.

Au regard du contexte actuel marqué par des attaques terroristes et le grand banditisme, le tout premier directeur régional, a promis de se joindre aux autres Forces de défense et de sécurité (FDS), pour libérer et consolider la sécurité dans les forêts occupées par les forces du mal.

Selon le lieutenant-colonel des Eaux et forêts Romuald Nikiéma, d’autres actions de développement comme la production des produits forestiers non ligneux vont se dérouler par son équipe afin de permettre aux Personnes déplacées internes (PDI), à avoir des revenus qui vont les aider à subvenir à leurs besoins vitaux.

Le directeur régional, a indiqué que des séances de sensibilisation pour contrecarrer la destruction des reliques forestières autour des villes à cause de l’arrivée des PDI, seront initiées.

Le secrétaire général de la région de l’Est, a félicité le nouveau DR et l’a invité à travailler à avoir davantage la confiance des plus hautes autorités du pays.

Avant sa nomination, le lieutenant-colonel des Eaux et forêts Romuald Nikiéma, avait occupé la fonction de directeur régional en charge de l’Environnement de l’Est pendant près de 24 mois.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/yo