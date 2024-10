Cadre de Concertation Provincial : le bilan des activités de l’année 2023-2024 au menu

Bogandé, 28 oct. 2024 (AIB) – Les membres statutaires du Cadre de Concertation Provincial de la Gnagna se sont réunis, lundi , en session ordinaire au titre de l’année 2024 pour dresser le bilan des activités. Les travaux ont été présidés par le Secrétaire général de la province de la Gnagna, Mendien dit Moussa Soma.

Lors de cette session ordinaire du Cadre de Concertation Provincial (CCP) de la Gnagna, les participants ont fait le bilan des activités au titre de l’année 2023-2024 avant d’envisager les perspectives pour 2024-2025. La situation des activités du cadre de concertation civilo-militaire de la Gnagna a également été examinée.

À cette occasion, le Secrétaire général de la province de la Gnagna a exprimé sa satisfaction et sa gratitude au Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR).

Selon lui, la mise en œuvre de ses activités a énormément contribué à l’amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires. Le PUDTR appuie la décentralisation à travers des investissements d’urgence facilitant l’accès aux infrastructures socioéconomiques de base dans les collectivités territoriales, l’accès aux infrastructures routières et virtuelles, la relance économique et l’autonomisation ainsi que les activités génératrices de revenus.

Il a également ajouté que le PUDTR œuvre dans l’engagement citoyen et le renforcement de la présence de l’État dans les zones à fort défi sécuritaire.

Le directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle de la Gnagna, Salam Ouédraogo, a fait le bilan des activités de l’année scolaire écoulée et émis des perspectives pour l’année en cours.

« L’année scolaire 2023-2024 a été certes perturbée par le défi sécuritaire qui a occasionné la fermeture de plusieurs écoles, mais la résilience des acteurs a permis d’obtenir de bons résultats aux différents examens scolaires de 2024 », a-t-il déclaré. Il a plaidé pour un meilleur accompagnement de la part des partenaires afin de relever les défis liés au manque d’infrastructures d’accueil, de mobilier scolaire et de manuels.

En ce qui concerne les actions civilo-militaires, le coordinateur provincial des Organisations de la Société Civile (OSC) de la Gnagna, Djibo Lankoandé, a encouragé la poursuite des activités impliquant les civils et les Forces de Défense et de Sécurité. Selon lui, une franche collaboration entre les acteurs permettra de venir à bout du mal commun.

Institué depuis le 18 décembre 2009, le Cadre de Concertation Provincial (CCP) a pour vocation d’être un espace de dialogue entre les acteurs du développement rural décentralisé, en vue de la recherche d’une synergie d’actions et d’harmonisation des interventions pour un impact plus grand sur le développement des collectivités territoriales. Ainsi, les membres statutaires se réunissent périodiquement pour échanger, dialoguer et partager leurs préoccupations et leurs interrogations d’actualité.

Agence d’Information du Burkina

Oyé Ardjima Yempabou TINDANO