BURKINA-KOURITTENGA-CONCERTATION-ECHANGES

Kourittenga/Commune de Kando : La deuxième session du cadre de concertation communal tenue avec succès.

Koupéla, (AIB)-Le président de la délégation spéciale de Kando, Arana Paré, a présidé, le lundi 28 octobre 2024 à Kando, sa 2e session du Cadre de concertation communal (CCC), avec l’appui financier de l’Agence de coopération internationale de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie (APEFE). C’était en présence des autorités communales, des partenaires techniques et financiers et des chefs coutumiers.

La 2e session du Cadre de concertation communal de Kando s’est déroulée, le lundi 28 octobre 2024 à Kando, sous la présidence du président de la délégation spéciale de Kando, Arana Paré.

Quatre communications sur le décret portant mise en place des Comités villageois de développement (COVED), la grande muraille verte, la fixation des prix des Attestations de possession foncière rurale (APFR) dans la commune de Kando et le Comité local de l’eau (CLE), ont été présentées.

«Ce cadre de concertation nous a permis de comprendre beaucoup de choses à travers les communications sur les différents points abordés. Nous avons trouvé satisfaction et nous disons merci à la Délégation Spéciale et ses partenaires pour l’occasion», a déclaré le secrétaire du Conseil villageois de développement (CVD) du village de Mobeiga, Salfo Ouédraogo.

Selon le chef de service départemental en charge de l’Agriculture de Kando, Soumaila Ganemtoré, les communications ont été vraiment fructueuses pour eux ».

Pour le responsable du service suivi-évaluation au niveau de la coordination nationale de la grande muraille verte du Burkina Faso, Jean Jacques Teegawendé Bayiri, lui, n’a pas manqué de souligner la pertinence des thématiques abordées dans le cadre de concertation.

« Nous tenons à remercier les autorités de la commune pour la tenue effective du présent cadre de concertation. J’ai senti que les participants étaient motivés autour des différentes communications », a-t-il indiqué.

Jean Jacques Teegawendé Bayiri, a invité la population à mettre en pratique les conseils prodigués lors de ce cadre de concertation notamment ceux entrant dans le cadre de la gestion du foncier et de la gestion des ressources en eau.

Pour le président de la délégation spéciale de la commune de Kando, Arana Paré, l’objectif du cadre de concertation, c’est de réunir les acteurs terrains qui œuvrent pour le développement de la commune et leur permettre d’échanger sur un nombre de thématique.

Il a aussi marqué sa satisfaction aux partenaires techniques et financiers et l’intérêt que les participants ont accordé à la rencontre.

Arana Paré, a invité les populations de Kando, à adhérer aux initiatives et accompagner le dynamique de développement afin d’apporter de meilleure condition pour l’ensemble de la population.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/yo