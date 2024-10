Burkina-SIAO-Exposants

SIAO 2024 : À la découverte du jus naturel à base de canne à sucre

Ouagadougou, 28 oct. 2024 (AIB) – L’une des découvertes de la 17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) est le jus naturel à base de canne à sucre, produit par l’entreprise Tropical Bio, basée dans la région des Hauts-Bassins.

« Je fais des jus naturels à base de canne à sucre. Il y a le jus simple à base de canne à sucre et celui à base de canne à sucre avec citron. La machine extrait le jus de la canne à sucre, et on ajoute le citron si vous le souhaitez », a expliqué samedi Mme Zongo, de l’entreprise Tropical Bio.

Selon elle, ce jus qu’elle commercialise dans la région des Hauts-Bassins a été découvert et apprécié par de nombreux visiteurs au cours de la deuxième journée du SIAO.

« Les jeunes apprécient, les enfants veulent eux-mêmes presser la canne à sucre pour mixer. J’ai un petit champ de canne à sucre. Nous produisons 1 200 bouteilles de jus par jour, ce qui nécessite 52 tiges », a-t-elle ajouté.

En plus du jus, l’entreprise Tropical Bio fabrique aussi des biscuits à la mangue, au moringa, ainsi que des cocktails de moringa-ananas, moringa-citron, banane et gingembre.

L’entreprise Tropical Bio expose des produits issus de la région des Hauts-Bassins, une région présente au SIAO 2024, à l’instar des autres régions du pays, pour mettre en valeur ses richesses culturelles.

Selon la directrice de l’Artisanat de la région des Hauts-Bassins, Mariam Ouédraogo/Traoré, la région présente des produits agroalimentaires, du beurre de karité et ses produits dérivés, des jus, des sculptures et bien d’autres articles.

« Nous sommes ici pour accompagner les artisans dans la vente de leurs produits, mais aussi pour promouvoir la région des Hauts-Bassins », a-t-elle souligné.

Agence d’information du Burkina

WIS/ata