Promesses du Chef de l’État aux maraichères de Zongo : le Directeur de cabinet du Président du Faso constate l’effectivité des travaux

(Ouagadougou, 29 mars 2025). Le Directeur de cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson MEDAH s’est rendu ce vendredi sur le site maraîcher de la coopérative féminine du village de Zongo, dans la commune de Loumbila.

Il s’agit pour le Capitaine MEDAH de constater l’effectivité du démarrage des travaux d’aménagement du site promis par le Chef de l’État lors de sa visite surprise le 6 mars dernier dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme.

Trois semaines après cette visite inopinée du Capitaine Ibrahim TRAORÉ aux femmes productrices de Zongo, le site est en plein chantier dans l’optique de concrétiser les promesses du Chef de l’État. Deux forages de haut débit réalisés, des travaux de clôture du site en cours de réalisation, un aménagement du bas-fond selon les normes, c’est le constat fait par le Directeur de cabinet du Chef de l’État sur le terrain.

« Nous sommes venus nous assurer que les instructions données par le Président du Faso, chef de l’Etat sont mises en œuvre pour protéger le site d’exploitation et garantir une meilleure production pour les femmes qui y travaillent », soutient le Capitaine MEDAH qui montre sa satisfaction au regard du niveau des travaux.

Satisfecit des bénéficiaires

La présidente de la coopérative féminine des productrices du village de Zongo, Elise OUEDRAOGO a exprimé la joie et la reconnaissance de toutes les femmes au Président Ibrahim TRAORÉ pour sa promesse tenue. « Le Chef de l’État est venu nous voir ; nous lui avons posé nos doléances et il a fait en sorte que ce dont nous n’avons jamais rêvé ici pour nous-mêmes est en train de se réaliser. Nous lui disons merci », souligne la présidente de la coopérative féminine.

Le président du Conseil villageois de développement (CVD) de Zongo, Siméon KAFANDO, à son tour demande au Directeur de cabinet du Chef de l’État de transmettre au Président du Faso la gratitude de toute la population du village de Zongo et environnant pour ce joyau qui se met en place pour le bonheur de la communauté.

Lesdits travaux sont entre autres : l’aménagement de 3,75 hectares de périmètre irrigué, la réalisation d’un château d’eau alimenté automatiquement par deux forages à gros débit, 15 bassins d’irrigation, des pistes d’accès et une clôture. Tout cet ouvrage doit être livré dans quelques semaines, c’est-à-dire en fin avril 2025.

Direction de la communication de la Présidence du Faso