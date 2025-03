BURKINA-SECURITE-UNION-PAIX

Burkina : Un mouvement de la veille citoyenne appelle à l’union pour construire la nation

Ouagadougou, 25 mars 2025 (AIB)-Le Mouvement africain de lutte pour l’indépendance totale (MALIT) en collaboration avec la veille citoyenne de l’arrondissement 3 de Ouagadougou, a organisé samedi, une rupture collective où il a invité les Burkinabè à s’unir pour construire la nation.

Des chefs coutumiers, des leaders religieux et des riverains hommes et femmes, ce sont rencontrés le samedi 22 mars 2025 au rond-point de la jeunesse à Tampouy en face de la salle de cinéma.

Ils répondaient à l’appel du Mouvement africain de lutte pour l’indépendance totale (MALIT) et de la veille citoyenne de l’arrondissement 3 pour une rupture collective.

Selon le président du Mouvement africain de lutte pour l’indépendance totale (MALIT), Ousseini Bikienga, l’objectif visé à travers cette rupture collective est de fraterniser avec l’ensemble de la population du quartier Tampouy et partant l’ensemble des Burkinabè, et de les inviter à s’unir pour construire le pays.

« Quelles que soient nos appartenances religieuses, nous vivons tous dans le même pays. C’est dans l’union que nous allons pouvoir construire le Burkina Faso », a affirmé le président Bikienga.

Il a salué les riverains et l’ensemble invités pour la forte mobilisation avant de les appeler à mettre tous en œuvre pour soutenir la dynamique de reconquête du territoire.

Pour lui, c’est dans l’union et la cohésion du pays viendra à bout terrorisme, fruit de manipulation certaines personnes.

Le président de la veille citoyenne de l’arrondissement 3, Amidou Bagagnan, a soutenu que la rupture qui est sa deuxième édition, vise à renforcer les liens entre les populations afin de ne pas permettre à l’ennemie d’avoir de la place en leur sien.

Le président Bagagnan a aussi appelé ceux qui tiennent à coute que coute à déstabiliser le Burkina à renoncer à ce projet funeste.

Pour cela, il a par ailleurs invité l’ensemble de Burkinabè à ne pas contribuer à la destruction de leur pays sous aucune condition possible.

« C’est le seul pays que nous avons. Sauvons-le. Car si nous détruisions nous n’aurons nulle part où aller », a-t-il lancé.

Agence d’information du Burkina

ZO/ata