BURKINA-CENTRE-OUEST-SOLIDARITE-FDS-VDP-JEUNE-RUPTURE

Centre-Ouest : la Veille citoyenne exprime sa solidarité aux FDS et VDP lors d’une rupture collective du jeûne

Koudougou, le 27 mars 2025 (AIB) – Dans un élan de solidarité et de soutien envers les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), l’Association de la veille citoyenne du Centre-Ouest a organisé, jeudi, une rupture collective du jeûne au sein du bataillon d’infanterie aéroporté (BIA) de Koudougou.

Cet événement, qui a rassemblé de nombreux acteurs locaux, a été marqué par un acte de générosité de la part de El Hadj Issa Siemdé, opérateur économique de Koudougou, qui a fait don de 40 sacs de riz aux veuves et orphelins des FDS tombés au front.

« Ce sont des moments de partage et nous n’avons pas le droit de rester insensible. Nous avons tous besoin les uns des autres, chacun pouvant se rendre utile comme il peut. Du reste, les saintes écritures nous commandent de nous assister, de nous entraider et c’est seulement ainsi que nous parviendrons à construire une société équilibrée et débarrassée des maux qui la minent », a déclaré le donateur.

Le gouverneur par intérim du Centre-Ouest, Adama Jean Yves Béré, qui était de la partie, a salué cette initiative, soulignant que « l’acte de partage a toujours caractérisé notre société. Et cela l’est encore plus pendant ces temps de pénitence où les valeurs comme la solidarité, l’entraide, le partage sont des maîtres-mots qui guident ».

Il a par contre mis en garde contre les tentatives de division, exhortant les organisateurs à rester vigilants.

« Nous-nous réjouissons pour cette belle initiative qui ne fait que renforcer la cohésion sociale et le vivre-ensemble. Je ne peux que féliciter les organisateurs et je les exhorte du même coup à ne pas baisser la garde. Car ceux qui n’approuvent pas de telles actions peuvent s’infiltrer entre eux et chercher à les diviser. L’heure n’est donc pas à la somnolence », a-t-il ajouté.

Mohamed Nabi, leader de l’association de la veille citoyenne, a réaffirmé l’engagement de son organisation en faveur de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale. « Nous sommes engagés pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale dans notre pays. Tout ce que nous pouvons faire pour agrémenter davantage le bon-vivre ensemble, nous n’allons pas hésiter à le faire. Si nous arrivons à parler le même langage entre nous filles et fils du pays, nous ne pourrons qu’assurer le développement du pays selon la vision du Chef de l’Etat », a-t-il déclaré.

Agence d’information du Burkina

PB/FGB/AS/ATA