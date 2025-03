BURKINA-DENONCIATION-MEDIAS-MENSONGES

Burkina : Le Rassemblement des intelligences dénonce l’acharnement des média-mensonges

Ouagadougou, 27 mars 2025 (AIB)-Le Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l’Afrique (RASI), a dénoncé jeudi, l’acharnement des média-mensonges et leur relais locaux sur le Burkina Faso et ses dirigeants.

« Le Burkina Faso fait l’objet d’une campagne d’intoxication et de désinformations jamais égalée par des médias-mensonges contre le pays et les autorités », a déclaré le secrétaire général du Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l’Afrique (RASI), Dr Boukary Nébié.

Le secrétaire général s’exprimait le jeudi 27 mars 2025 à Ouagadougou, lors d’une conférence de presse.

Selon Dr Nébié, les média-mensonges, à travers leurs actions de désinformation, veulent freiner l’élan des autorités dans la reconquête du territoire et les autres politiques de développement mises en œuvre.

Pour cela, le RASI a invité les Burkinabè à ne pas tomber dans ce piège.

« Notre société dispose de solide ressorts sur lesquelles nous devons prendre appui pour comprend que nous sommes tous d’un même pays », a-t-il rassuré, avant d’interpeller ceux qui souhaitent transformer les terroristes en de simples rebelles.

« Les intellectuels malhonnête qui voudraient transformer les terroriste en de rebelles pour justifier les massacres, c’est peine perdue, puisque aucune périmètre du territoire ne sera sous leur contrôle », a lancé le secrétaire général du RISA, à l’endroit du soutien des forces du mal.

Concernant les vidéos et les écrits mettant en perspective, la stigmatisation et le massacre de groupes ethniques, M. Nébié, a affirmé que les impérialistes, au vu de l’avancée de l’armée, veulent transformer la guerre contre le terrorisme en une guerre civile.

Ce qui sera pour eux, a indiqué le SG, un argument valable pour justifier une intervention militaire étrangère au Burkina Faso.

Pour lui, les déstabilisateurs ont toujours utilisé la méthode pour aboutir à leur fin.

« Du génocide de Rwanda en 1994 au massacres des rebelles du M23 en Congo RD en passant par les milliers des morts lors de crise postélectorale en Côte d’Ivoire », les impérialistes sèment le chaos avant de s’imposer par une intervention militaire.

Crée en 2023, le Rassemblement des intelligences pour la sauvegarde de l’Afrique (RISA) est une structure de fédération des intelligences, de synergie d’actions pour la « restauration de la dignité africaine », a soutenu Dr Boukary Nébié.

Le Rassemblement des intelligences pour la sauvegarde de l’Afrique (RISA) se donne pour mission de défendre la souveraineté et l’unité de l’Afrique.

Il entend, selon le SG, Dr Boukary Nébié, soutenir également les politiques et les intelligences engagées pour la souveraineté et l’unité de l’Afrique, la solidarité entre les Etats africains.

Comme moyens d’action, poursuit-il, le RISA, combat et dénonce toute forme de « recolonisation » de l’Afrique.

« Il s’agit pour nous d’expliquer les décisions politiques des autorités engagées pour la souveraineté et l’unité de l’Afrique ; réfléchir sur le modèle de gouvernance endogène qui répondra aux besoins sociopolitiques de l’Afrique ; faire des propositions aux autorités politiques des pays africains engagés pour une souveraineté vraie », a-t-il conclu.

Agence d’information du Burkina

ZO/ata