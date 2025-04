Burkina-Sport-Assisses-Recommandations

Burkina/Sport : Le ministre promet la mise en œuvre des 10 recommandations issues des assises pour développer le sport burkinabè

Ouagadougou, 12 avr. 2025 (AIB) – Le ministre des sports et des loisirs, Roland Somda, a promis samedi, la mise en œuvre des 10 recommandations issues des assises nationales du sport et des loisirs, afin de développer le sport burkinabè.

« Ces recommandations formulées par le comité national d’organisation des assises nationales du sport et des loisirs ne doivent pas dormir dans les tiroirs ni se retrouver dans les poubelles », a indiqué le ministre en charge des sports et des loisirs, Roland Somda.

M. Somda a promis que ces recommandations issues des assises nationales du sport et des loisirs seront mises en œuvre pour booster le développement économique et social du sport et des loisirs au Burkina Faso.

Le ministre s’exprimait samedi, à Ouagadougou, lors de la cérémonie de clôture des assises nationales du sport et des loisirs.

Il a par ailleurs salué la motivation et la mobilisation des participants pour leur engagement pour la réussite de ces assises.

Les dix recommandations sont entre autres, l’opérationnalisation du conseil national du sport et des loisirs prévus par la loi 060, le renforcement des capacités opérationnelles des structures du ministère en charge du sport en matière de gouvernance de sport et des loisirs, la sécurisation de l’ensemble des espaces réservés au sport, le renforcement du cadre juridique.

Il y a également la réduction de la dépendance des acteurs du sport vis-à-vis du financement de l’État et l’organisation d’une table ronde des bailleurs de fonds pour booster le domaine du sport et des loisirs.

Le ministre Somda, a soutenu que les trois jours d’intenses réflexions et de partage d’expériences ont permis de diagnostiquer les problèmes qui minent le sport et les loisirs burkinabè.

« Au-delà du constat, vous avez su esquisser des perspectives ambitieuses, réalistes et structurantes pour redonner à ce secteur toute sa dignité et son ordre stratégique dans le développement de notre pays », a-t-il ajouté.

Il a fait remarquer que le sport et les loisirs sont des facteurs de respect, de paix et de cohésion sociale.

Notons que les assises se sont déroulées du 9 au 12 avril 2025 sous le thème : « Développement du sport et des loisirs dans un contexte de reconquête du territoire ».

Agence d’information du Burkina

BBP/NO/DNK