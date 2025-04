Burkina-Salubrité-Ministère-Infrastructure

Burkina : Le ministre en charge des infrastructures initie le curage des caniveaux de l’échangeur de l’Est obstrué par des déchets

Ouagadougou, 12 avr. 2025(AIB) – À l’occasion des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, le ministre en charge des Infrastructures, Adama Luc Sorgho, a mené une opération de salubrité ce samedi 12 avril dans son quartier natal de Wayalguin, à l’Est de Ouagadougou. Accompagné des jeunes du quartier et de ses collaborateurs, il a participé activement au curage des caniveaux de l’échangeur de l’Est, obstrués par des déchets.

Munis de pelles, balais et brouettes, les volontaires ont dégagé une quantité importante d’ordures, dans une démarche visant à prévenir les inondations et à promouvoir l’entretien des espaces publics.

« Le civisme commence par de petites actions. En tant que fils de Wayalguin, je tenais à donner l’exemple », a-t-il soutenu.

Pour le ministre, cette initiative s’inscrit dans la politique de participation citoyenne prônée par les autorités, rappelant que la propreté urbaine est une responsabilité collective et cela vise également à sensibiliser la population à l’importance de l’entretien régulier de leur environnement immédiat.

Le ministre Sorgho a aussi souligné que cette action symbolique est avant tout un appel au civisme et à l’engagement citoyen. « Il ne suffit pas de pointer du doigt l’État. Le civisme commence par des gestes simples, comme garder propre son environnement immédiat », a-t-il déclaré, exprimant sa fierté de participer à cette activité dans son propre quartier.

Ce moment de proximité entre le ministre et ses concitoyens a été salué comme une démarche exemplaire, renforçant le sentiment d’appartenance communautaire et le devoir civique par les habitants du quartier de Wayalguin.

La mobilisation massive des habitants de Wayalguin, toutes générations confondues, a témoigné du succès de l’action.

Agence d’information du Burkina

OSA/dnk-ata