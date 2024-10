Burkina/SIAO : Les marchands de grillades et de boissons espèrent faire de bonnes affaires

Ouagadougou, 27 oct. 2024 (AIB) – Au troisième jour de la 17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO), la joie se lit difficilement sur les visages des vendeurs de grillades, de brochettes et autres produits, ainsi que des gérants de boissons. Tous espèrent toutefois tirer leur épingle du jeu avant la clôture de la biennale de l’artisanat.

« Pour le moment, le marché est timide, mais je pense qu’avant la clôture du SIAO, j’aurai au moins de quoi couvrir le coût de location du stand et réaliser des bénéfices », a confié Mariam Ouédraogo, vendeuse de brochettes, de merguez et de saucisses.

Selon elle, la location de son stand s’élève à 200 000 FCFA, un montant que cette restauratrice, présente pour la première fois au SIAO, trouve un peu élevé.

À quelques mètres de là, Abdallah Zagré propose des grillades de poulet. « Venez voir mes poulets, monsieur, il y en a pour 4 500, 5 000 et 6 000 FCFA », nous a-t-il proposé.

Comme chez la marchande précédente, le constat est similaire.

« Le marché est morose, et en plus, on nous demande de fermer à 23 heures le week-end et à 22 heures les jours ordinaires. Ça ne nous arrange pas. Nous aurions préféré pouvoir rester jusqu’à 2 heures du matin », a fait savoir le jeune Abdallah, qui espère tout de même faire de bonnes affaires.

Plus loin, les gérants de débits de boissons semblent plus satisfaits, sans doute en raison du week-end. « Le marché est bon aujourd’hui », déclare le caissier du maquis Affissa.

« Les autres jours, c’est un peu mort », a-t-il ajouté, se demandant si la hausse des prix des boissons de 100 FCFA n’en serait pas la cause.

Quand nous avons quitté le site du SIAO, le constat général était que les stands de vente de boissons ne désemplissaient pas.

