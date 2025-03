Burkina-Enseignement-Réalisations-Infrastructures

Burkina : « Près de 500 salles de classe construites pour renforcer la qualité de l’enseignement », (Premier ministre)

Ouagadougou, 14 mars 2025 (AIB)- Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a souligné vendredi, lors de son exposé sur la situation de la Nation, que 500 nouvelles salles de classe ont été construites dans les différents ordres d’enseignement des 13 régions du pays pour renforcer la qualité de l’éducation.

« Au titre de l’amélioration de la qualité et de l’accès au système éducatif, près de 500 nouvelles salles de classe ont été construites dans les différents ordres d’enseignement et dans les filières de l’Enseignement et la formation techniques et professionnels », a indiqué le chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Pour lui, la réforme du système éducatif est axée sur la vision de développement endogène et se poursuit avec l’introduction, à titre expérimental, de l’initiation aux métiers et aux technologies de l’Information et de la communication dans certaines écoles publiques et privées du préscolaire et du primaire.

Le Premier ministre était vendredi à Ouagadougou devant les députés, à l’occasion de son allocution sur la situation de la Nation.

« En outre, les actions de reconquête ont permis d’assurer la continuité de l’éducation, à travers la réouverture de 746 structures éducatives et la réinscription de plus 600 000 élèves déplacés internes », a-t-il ajouté.

A ses dires, la volonté de l’Etat est de faire de l’Enseignement supérieur, l’un des piliers essentiels du développement économique et social du Burkina Faso.

Jean Emmanuel Ouédraogo a indiqué que cela s’est matérialisé par la résorption de près de 80% des retards académiques et la construction d’une vitrine d’exposition à Bagré pour une meilleure visibilité des résultats des recherches.

Il a poursuivi que les efforts consentis par le gouvernement permettront de normaliser complètement les années académiques dans les universités publiques, de poursuivre la réorganisation de la recherche avec l’implication du privé.

« Il sera question de mettre en place un laboratoire de référence pluridisciplinaire avec un plateau technique de pointe à vocation nationale et sous-régionale et d’achever la réalisation de la banque des gènes pour une meilleure souveraineté dans la conservation de nos semences », a-t-il fait remarquer.

Agence d’information du Burkina

NO/wis