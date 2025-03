Burkina-Fonction-Publique-Concours-Lancement

Burkina : Le ministre Mathias Traoré lance la composition des épreuves écrites des concours professionnels 2025

Ouagadougou, 15 mars 2025 (AIB)-Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, a lancé la composition électronique et sur table des concours professionnels de la session 2025, ce vendredi 14 mars 2025, à l’École nationale d’administration et de magistrature (ENAM), à Ouagadougou.

Pour cette session, ce sont au total, 169 concours professionnels qui sont concernés dont 154 seront composés en ligne et sur table dans le centre unique de Ouagadougou et 15 sur table dans les treize chefs-lieux de région.

Après avoir donné le top départ pour la composition des épreuves écrites, le ministre en charge de la fonction publique a indiqué que toutes les dispositions sont prises pour garantir la transparence et l’égalité de chance à l’ensemble des candidats.

« Nous sommes venus ce matin pour nous rassurer que tout ce qui a été prévu est mis en marche et souhaiter bonne chance aux candidats. Nous avons constaté que le dispositif qui a été prévu marche correctement », a précisé Mathias Traoré.

Aux dires du ministre Traoré, plusieurs innovations ont été introduites cette année. Il s’agit du respect des horaires de composition et la vérification des identités des candidats pendant la composition.

A cela s’ajoute la normalisation d’un certain nombre de dispositifs, notamment la gestion des listes d’attentes pendant la rentrée dans les établissements de formation professionnelle. Tout en souhaitant bonne chance aux candidats en lice, le ministre Mathias Traoré les a invités à la sérénité.

50 940 candidatures ont été enregistrées à l’issue des inscriptions sur la plateforme e-concours pour 4 348 postes à pourvoir.

Pour ce premier jour, les concours d’Inspecteur du travail et les Biologistes médicaux seront composés en ligne pour un effectif de 434 candidatures.

Plus de 1 500 acteurs (surveillants, membres, Forces de défense et de sécurité (FDS), personnel d’appui) sont mobilisés pour l’organisation des concours professionnels de cette année.

La composition électronique des concours professionnels session de 2025 se déroulera du 14 au 28 mars 2025. La date de composition des concours professionnels sur table sera précisée ultérieurement.

Agence d’information du Burkina

