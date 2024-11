Burkina: Me Pacéré sera inhumé jeudi dans l’intimité familiale

Ouagadougou, 12 nov. 2024 (AIB)-Une délégation gouvernementale conduite par Jean Emmanuel Ouédraogo a rendu mardi, un dernier hommage à Me Frédéric Titinga Pacéré dont l’inhumation est prévue le jeudi 14 novembre 2024, à Manega dans l’intimité familiale.

Une délégation gouvernementale a rendu hommage au doyen des avocats du Burkina et homme de culture, Me Passéré Titinga, décédé vendredi dernier à l’âge de 81 ans, et qui a marqué sa communauté, l’Afrique et le monde par la qualité de ses œuvres.

Suite au décès de Me Frédéric Passéré Titinga, vendredi dernier, une délégation ministérielle conduite par le ministre d’État chargé de la Culture, Jean Emmanuel Ouédraogo, s’est rendue mardi soir au domicile familial du défunt à Tanghin pour présenter les condoléances du gouvernement.

Le ministre d’État Ouédraogo a déclaré être venu rendre hommage, au nom du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à un homme de culture qui a marqué sa communauté, l’Afrique et le monde par la qualité de ses œuvres.

Le premier responsable du département en charge de la Culture était accompagné des ministres en charge de la Santé, Dr Robert Kargougou, des Infrastructures, Adama Luc Sorgho, de la Justice, Rodrigue Bayala, de l’Urbanisme, Mikailou Sidibé, et des Mines, Yacouba Gouba Ziba.

Jean Emmanuel Ouédraogo a précisé que Me Passéré Titinga était également un homme de conviction, qui s’est battu pour l’affirmation et la valorisation des identités culturelles et savoirs endogènes.

« C’était aussi un homme de droit et, bien sûr, dans les domaines où il s’est engagé, il a laissé une empreinte indélébile, devenant aujourd’hui une source d’inspiration pour nous et les générations à venir », a poursuivi le ministre en charge de la Culture.

En rappel, Me Frédéric Titinga Pacéré, Naaba Panantougri de Manéga, est décédé vendredi dernier à l’âge de 81 ans. Son inhumation est prévue pour le jeudi 14 novembre 2024 à Manéga, dans l’intimité familiale.

Agence d’information du Burkina

YK/no/ata