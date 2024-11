Burkina : « Le numérique est un instrument essentiel au développement de toute nation » (Premier ministre)

Ouagadougou, 12 nov. 2024 (AIB)- Le Premier ministre Apollinaire Joachim Kyelem de Tambéla a présidé ce mardi à Ouagadougou la cérémonie officielle d’ouverture de la 19e édition de la Semaine du numérique. Il a indiqué, par la voix de la ministre en charge de la Transition digitale, que « le numérique est un instrument essentiel au développement de toute nation ».

« Le numérique est l’autre nom du développement. Il constitue un instrument essentiel au développement de toute nation », a déclaré ce mardi matin à Ouagadougou la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo/Sabané, au nom du Premier ministre.

Mme Zerbo/Sabané a lu le discours officiel du Premier ministre Apollinaire Joachim Kyelem de Tambéla, qui a présidé la cérémonie d’ouverture de la 19e édition de la Semaine du numérique.

Selon le chef du gouvernement, « la 19e édition de la Semaine du numérique offre une tribune aux experts d’ici et d’ailleurs pour examiner les apports des technologies numériques dans le secteur financier, qui connaît aujourd’hui des bouleversements d’une grande ampleur ».

« Ces bouleversements sont porteurs de défis mais aussi d’opportunités », a-t-il ajouté.

Le thème de cette édition est « Transformation digitale et développement économique : enjeux des Fintech ».

Pour Apollinaire Joachim Kyelem de Tambéla, le thème est d’actualité « au regard des transformations structurelles induites par les nouveaux services financiers numériques issus des Fintechs dans notre quotidien ».

« L’intelligence artificielle, la blockchain, le big data sont autant d’outils qui permettent aux Fintechs de transformer en profondeur les services financiers et d’adapter l’offre aux besoins d’une clientèle de plus en plus exigeante », a-t-il poursuivi.

Il a souligné, par la voix de la ministre Aminata Zerbo/Sabané, que « les Fintechs sont aujourd’hui des vecteurs puissants pour renforcer l’inclusion financière, réduire les coûts pour les consommateurs et les entreprises, et accélérer les transactions ».

Elles offrent, a-t-il continué, « des opportunités pour le développement économique mais aussi pour la transformation sociale en assurant une meilleure accessibilité des services financiers à tous, notamment aux populations rurales et vulnérables ».

Cette 19e édition de la Semaine du numérique accueille comme invités spéciaux les pays de l’Alliance des États du Sahel : le Mali et le Niger.

Le Premier ministre s’est réjoui dans son discours « que les acteurs du numérique de nos trois pays (de l’AES) mutualisent leurs ressources et leurs expertises ».

« De Niamey à Bamako en passant par Ouagadougou, des initiatives sont mises en place pour intégrer le numérique comme pilier de notre quête de souveraineté, de développement et de résilience », a-t-il affirmé.

Le ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration du Mali, Alhamadou Ag Ilyen, a indiqué que « la participation du Mali à la Semaine du numérique symbolise la qualité des relations et de la bonne coopération qui unissent les peuples frères du Mali et du Burkina Faso ».

De son côté, le ministre de la Communication, des Postes et de l’Économie numérique du Niger, Sidi Mohamed Raliou, a estimé qu’« un niveau élevé de l’inclusion financière contribuera à la création de richesses ».

Au nom des parrains, le ministre de l’Économie et des Finances, Dr Aboubakar Nacanabo, a déclaré que « les Fintechs constituent de puissants leviers d’inclusion financière ».

