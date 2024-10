Burkina : « Les Journées nationales d’engagement patriotique ont tenu toutes leurs promesses » (gouvernement)

Ouagadougou, 18 oct. 2024 (AIB) – Les Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, organisé du 2 au 16 octobre 2024, « ont tenu toutes leurs promesses », a affirmé vendredi le porte-parole du gouvernement, Jean Emmanuel Ouédraogo, à l’issue d’un bilan à chaud de l’événement avec plusieurs membres du gouvernement, chez le Premier ministre Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla.

« Nous avons été reçus par le Premier ministre pour un bilan à chaud des Journées nationales d’engagement patriotique. Cela a été l’occasion de passer en revue toutes les actions qui ont été menées sur le terrain dans le cadre du sursaut patriotique et, surtout, de magnifier la vision et l’idéal du capitaine Thomas Sankara », a affirmé le ministre porte-parole du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Au cours de la séance de travail, plusieurs départements ministériels ont fait au chef du gouvernement le point des actions réalisées à leur niveau et, « de façon globale et à chaud », on retient « que la deuxième quinzaine des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne a tenu toutes ses promesses », a poursuivi le ministre d’État Ouédraogo.

« On a ressenti une adhésion et, surtout, un engagement à toutes les échelles, que ce soit au niveau des départements ministériels, au niveau déconcentré avec les différentes circonscriptions territoriales, mais aussi au sein de la société civile », a-t-il souligné.

Le ministre d’État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, était accompagné de plusieurs de ses collègues, notamment les ministres en charge de l’Administration Émile Zerbo, de l’Environnement Roger Baro, des Sports Roland Somda, et la ministre déléguée en charge de la Coopération Stella Eldine Kabré.

Il a précisé que le bilan à chaud est « assez satisfaisant » et que le Premier ministre a donné des instructions pour qu’ils fassent « un bilan d’ensemble de toutes les actions réalisées, assorti de recommandations (…) pour une célébration encore plus impactante de ces Journées en 2025 ».

Instituées par décret du 22 novembre 2023 en Conseil des ministres, les Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne sont célébrées le 26 mars et le 2 octobre, et se tiennent sur une quinzaine de jours.

Agence d’information du Burkina

