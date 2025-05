Burkina : Les rues de la capitale s’embellissent grâce à l’initiative Faso Mêbo

Ouagadougou, 2 mai 2025 (AIB)-Les abords de plusieurs rues de Ouagadougou sont en train d’être pavés grâce à la solidarité communautaire de l’initiative présidentielle « Faso Mêbo », lancée par le Président, le Capitaine Ibrahim Traoré. Ce programme ambitieux vise à moderniser les infrastructures routières et à améliorer le cadre de vie des habitants, en s’appuyant sur la mobilisation citoyenne et l’utilisation des ressources locales.

Le vendredi 2 mai 2025, une délégation de responsables de Faso Mêbo a sillonné plusieurs artères de Ouagadougou pour contrôler l’avancement des travaux de pavage.

Partout, l’engagement communautaire est palpable. « Que ce soient les poteaux, le ciment ou les paquets d’eau, tous les matériaux que vous voyez là… Ce sont des contributions de bonnes volontés », explique le coordonnateur national de Faso Mêbo, le commandant Ahmed Zoodnoma Sakandé.

Il souligne que la main-d’œuvre est essentiellement composée de volontaires et de travailleurs d’intérêt commun. « Aucun marché n’a été attribué à une entreprise privée : les pavés sont fabriqués et posés localement, grâce à l’ingéniosité et à la solidarité des populations », explique le coordonnateur.

L’initiative ne se limite pas au pavage. Elle ambitionne également la construction de logements décents, l’amélioration de l’assainissement et la création d’espaces verts. Parmi les projets phares de Faso Mêbo figure la construction du « Burkindi Business Center », symbole de la modernisation urbaine à Ouagadougou.

Les habitants sont encouragés à participer, que ce soit par des dons de matériaux ou par leur présence sur les chantiers.

« Si on passe devant chez vous, ce serait intéressant que vous donniez peut-être un voyage de sable », lance le commandant Sakandé, illustrant l’esprit participatif qui anime Faso Mêbo.

Grâce à cette dynamique collective, Ouagadougou se dote progressivement de rues pavées, plus accessibles et résistantes, même en saison des pluies. L’initiative Faso Mêbo s’impose ainsi comme un modèle de développement endogène et solidaire pour tout le Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina

MZ/ata