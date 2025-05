Journée internationale de la Secrétaire : Les secrétaires de l’ALT sensibilisées sur les enjeux de la santé au travail

Ouagadougou, 8 mai 2025 (AIB)- Le président de l’Assemblée législative de transition(ALT), Ousmane Bougma, a ouvert jeudi une conférence organisée par L’Amical des secrétaires de l’assemblée législative de transition (ASAN) pour sensibiliser ses membres sur leur santé au travail.

« Une femme malade ne peut pas être productive sur le terrain », selon la présidente de l’ASAN, Silvia Ami Sanou.

C’est pourquoi, les secrétaires ont choisi de réfléchir sur le thème « Santé des femmes au travail », afin de se préparer éventuellement à des méthodes de prévention pour pouvoir être efficace au travail, a-t-elle expliqué.

Pour elle, à travers cette conférence, l’amical souhaite attirer l’attention des femmes sur les problèmes souvent invisibles ou sous-estimés, comme les pathologies menstruelles, les cancers féminins ou les douleurs chroniques, qui peuvent affecter leur efficacité et leur bien-être au travail.

Toutes les situations qui peuvent impacter positivement ou négativement la santé des femmes et leur impact sur la productivité au travail et les moyens de préventions seront abordés selon le paneliste, Pr Charlemagne Ouédraogo.

De ses dires, la sensibilisation va porter particulièrement sur la santé de la reproduction des femmes afin de les aider à savoir ce qu’elles doivent faire pour prévenir un certain nombre de maladies afin d’être plus efficace au travail.

« Une femme qui a un cancer du col de l’utérus ne pourra pas être efficace au travail. Une femme qui a un cancer du sein ne pourra pas être efficace au travail », a-t-il informé.

Cette conférence qui s’inscrit dans le cadre des 72 heures de la secrétaire de l’assemblée législative de transition, se tient à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la secrétaire, prévu le 18 mai prochain.

Agence d’information du Burkina

BAK/yos