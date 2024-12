Burkina : Le président Traoré rend hommage aux initiateurs du projet SOFATO pour leur résilience

Yako, 16 déc. 2024 (AIB) – Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a salué lundi la bravoure de la Société coopérative avec conseil d’administration (SCOOP-CA) Bâtir l’Avenir, porteur du projet SOFATO, une usine de transformation de tomates devenue aujourd’hui une réalité, six ans après son lancement.

« Ces jeunes nous donnent satisfaction, ils sont le symbole de la résilience du peuple burkinabè. Ils se sont battus pendant six ans pour que leur projet de création de la Société Faso Tomates (SOFATO) voie le jour », a déclaré le chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré.

Le président du Faso s’exprimait lundi 16 décembre 2024 à Yako, après avoir inauguré la deuxième usine de fabrication de tomates concentrées du pays.

Réalisée à un coût global de plus de 5 milliards de FCFA, l’usine a bénéficié d’un financement stratégique, dont 1 milliard de FCFA du Fonds burkinabè de développement économique et social (FONEDES) et près de 400 millions de FCFA de l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC), le reste ayant été mobilisé grâce à un actionnariat populaire. L’État burkinabè, à travers le FONEDES et l’APEC, détient 57 % des parts sociales de l’usine.

Le capitaine Ibrahim Traoré a félicité les initiateurs du projet, « qui ont cru en eux-mêmes », en développant une stratégie de financement endogène pour leur entreprise. Il a également exhorté la jeunesse burkinabè à suivre cet exemple.

« L’État burkinabè a eu confiance en ces jeunes, qui ont initié un projet novateur et révolutionnaire. C’est pourquoi nous avons décidé de participer à l’administration de l’usine », a affirmé le président.

Il a enfin rassuré que des mesures ont été prises pour garantir un très bon fonctionnement de l’usine, afin que tous les actionnaires de la société puissent rentabiliser leur investissement.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata