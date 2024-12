BURKINA-KOURITTENGA-TOURISME-ACTEURS-FORMATION

Kourittenga : Des acteurs du tourisme outillés sur la qualité des prestations

Koupéla, (AIB)-La direction régionale en charge du Tourisme du Centre-Est, a formé, le lundi 16 décembre 2024 à Koupéla, 30 acteurs du secteur hôtelier et de la restauration, dans le but d’améliorer la qualité des prestations touristiques et de favoriser le développement du secteur dans la région.

L’atelier, tenu le lundi 16 décembre 2024 à Koupéla, qui a rassemblé 30 acteurs du tourisme et de l’hôtellerie, s’est déroulé en présence du directeur régional en charge du Tourisme du Centre-Est, Yacouba Diakité et du directeur provincial, Amédée Wend-La-Sida Silga.

La formation était axée sur les dernières évolutions du cadre juridique du tourisme au Burkina Faso.

Les participants ont été sensibilisés aux nouvelles procédures d’obtention, de suspension et de retrait des licences d’affaires, ainsi qu’aux exigences en matière de qualité des prestations hôtelières et de restauration.

Selon le responsable de la résidence Bénie, Fulgence Nikiéma, la formation est une véritable opportunité pour les hoteliers de mettre à jour les dernières réglementations et d’améliorer leurs pratiques professionnelles.

«Grâce à ces nouvelles compétences, je suis désormais en mesure d’offrir un service de meilleure qualité à mes clients », a-t-il déclaré.

Tout comme lui, la responsable du restaurant Allafanga, Céline Damiba/Boro, a exprimé sa satisfaction, notamment sur la phase pratique de la formation.

Elle a cependant souligné l’importance d’étendre ces sessions aux employés des établissements.

« La formation pratique m’a beaucoup plu, car nous étions souvent novices dans certains aspects. Maintenant, j’ai appris à dresser une table, accueillir un client, servir un repas et bien d’autres choses», a indiqué Mme Damiba.

Elle a demandé aux initiateurs de penser à former les employés également, afin qu’ils puissent mieux assurer les prestations de service, même en leur absence.

Pour l’administrateur des services touristiques et consultant-formateur en tourisme et hôtellerie, Joseph Franck Moné, il a insisté sur l’importance de la démarche qualité dans le secteur du tourisme.

«La qualité des prestations est un facteur déterminant pour attirer et fidéliser les clients. En maîtrisant les normes et les bonnes pratiques, les acteurs du tourisme peuvent se différencier et renforcer leur compétitivité », a-t-il souligné.

Le directeur régional en charge du Tourisme du Centre-Est, Yacouba Diakité, s’est réjoui de l’engagement des acteurs du tourisme de la province du Kourittenga à participer à l’atelier.

Il a toutefois rassuré que des formations ciblées pour les employés des établissements sont en préparation.

« Il était important de commencer par les promoteurs eux-mêmes pour qu’ils comprennent l’ampleur de la question. Dans les jours à venir, des formations spécifiques seront organisées pour leurs employés, avec des contenus encore plus pointus et pratiques », a conclu. Yacouba Diakité.

Il est à noter que la formation s’inscrit dans une dynamique régionale.

Une première session avait déjà été organisée à Tenkodogo, témoignant de la volonté de la DRCAT-CES de couvrir l’ensemble du territoire régional.

Agence d’information du Burkina

