Burkina : Le Premier ministre aux médias publics: « Vous êtes du bon côté de l’histoire »

Ouagadougou, 26 mars 2025 (AIB) – Le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a affirmé mercredi à Ouagadougou que les médias publics ciblés par des critiques offensantes et sans fondement se trouvent « du bon côté de l’histoire » dans la lutte pour la reconquête de l’intégrité territoriale.

Ancien journaliste et Directeur de la RTB/Télé, Jean Emmanuel Ouédraogo s’est rendu en milieu de journée dans les studios de son ancienne maison. Il y était non pas pour présenter le journal, mais pour exprimer son soutien indéfectible aux travailleurs des médias publics (AIB, Sidwaya et RTB), critiqués injustement la semaine dernière par le président de l’ex-Association des journalistes du Burkina (AJB), Guézouma Sanogo.