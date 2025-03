Burkina-Sissili-Religion-Carême-Rupture

Sissili: Une rupture collective pour renforcer l’unité et la fraternité

Léo, 24 mars 2025 (AIB)- Les différentes confessions religieuses et coutumières en partenariat avec les organisations de la société civile (Osc) et l’administration locale ont organisé le lundi 24 mars 2025 à Léo une rupture collective sous le signe « de l’unité et la fraternité ».

Au cours de cette rupture collective musulmans, chrétiens, coutumiers ont communié autour d’un repas commun.

Les autorités administratives, judiciaires ainsi que les corps constitués étaient aussi présents à cette rupture collective tenue le lundi 24 mars 2024 dans l’enceinte de l’école Kutian de la commune de Léo, dans la région du Centre- Ouest.

Selon les organisateurs cette activité s’inscrit dans le cadre de la promotion de la paix et du vivre ensemble. Elle vise en outre à renforcer les liens sociaux entre les différentes confessions religieuses de la province de la Sissili.

Les représentants des différentes communautés religieuses et coutumières ont tous remercié Dieu pour l’occasion qu’il offre aux filles et fils de la localité de se réunir et de se rapprocher de lui pour un moment de partage et de spiritualité.

Ils ont également prêché pour la paix, le vivre ensemble et le retour de la paix au Burkina- Faso.

Cette cérémonie placée sous le signe de l’unité et de la fraternité est un moment privilégié où les valeurs de solidarité, de tolérance et de respect mutuel trouvent leur pleine expression, a souligné le Haut-commissaire de la Sissili, Tewindé Isaac Sia.

M. Sia a indiqué que ce moment est aussi l’occasion de mettre en lumière l’importance du dialogue interreligieux. Car, dit- il la province de la Sissili est un modèle de cohabitation pacifique entre différentes confessions religieuses.

La diversité religieuse est une richesse et c’est ensemble dans le respect et la compréhension mutuelle que nous pouvons bâtir une communauté unie et solidaire a- t- il relevé.

Une séance de prière et d’invocation pour le retour d’une paix durable au Burkina- Faso ont mis fin à cette rupture collective à la grande satisfaction de tous.

Agence d’information du Burkina

OAN/yos/ata