Burkina/ Pont de Hérédougou : Le ministre en charge des Infrastructures encourage les ouvriers sur le chantier

Ouagadougou, 8 avril 2025 (AIB)- Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc Sorgho, de son retour dimanche de Bobo-Dioulasso pour le lancement officiel du Projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires (PMDUVS), a effectué une visite surprise sur le chantier du pont de Hérédougou pour galvaniser, les ouvriers qui se battent nuit et jour pour livrer l’ouvrage à bonne date.

Le ministre en charge des Infrastructures, Adama Luc Sorgho a effectué le dimanche 6 avril 2025, dans la matinée, une visite surprise sur le pont de Hérédougou, dans la province des Balé de la région de la Boucle du Mouhoun.

M. Sorgho qui revenait de la ville de Sya pour le lancement officiellement du PMDVUS par le gouvernement burkinabè d’environ 33 milliards FCFA au profit des régions des Hauts-Bassins, du Centre-Nord et du Nord a encouragé les ouvriers qui déploient d’énormes efforts pour la réalisation de l’infrastructure.

Cette descente inopinée sur les lieux sous un soleil ardent a pour but de constater de visu, l’évolution du chantier sur le terrain.

« Quel est le niveau d’avancement des travaux ? », a interrogé le ministre Sogho aux ouvriers tout en scrutant les moindres détails, toute chose qui révèle une volonté de suivi rigoureux et d’implication personnelle.

Satisfait des explications fournies et de l’évolution du chantier, le premier responsable en charge du département a exhorté l’entreprise à maintenir le cap tout en accélérant la cadence des travaux.

« Le peuple attend beaucoup de nous. Il nous faut aller vite et bien », a-t-il martelé en rappelant l’importance stratégique de cet ouvrage pour la mobilité et le désenclavement dans la région.

Le directeur général de l’entreprise PFO Burkina, Africa Burkina Faso, Jonas Djiguemdé a détaillé l’état d’avancement des travaux au ministre Adama Luc Sorgo.

« Actuellement, nous avons fini le forage des pieux de la première pile, qui sont au nombre de huit, et nous avons entamé ceux de la dernière pile », a soutenu M. Djiguemdé.

Il a par ailleurs ajouté que les travaux de terrassement se poursuivent activement sur 3 kilomètres de part et d’autre du site, parallèlement à l’entame des travaux de l’ouvrage de décharge (grand dalot).

A ses dires, un rythme rigoureux est observé sur le chantier, avec un travail de jour consacré au ferraillage, au forage des pieux et une équipe de nuit affectée au bétonnage.

Le directeur général de PFO, touché par cette visite inattendue a salué l’implication personnelle du ministre en charge des Infrastructures.

« C’est une pression supplémentaire, mais très encourageante. Cela montre à quel point cet ouvrage est important pour les autorités. Nous allons tout faire pour relever le défi », a-t-il soutenu.

Jonas Djiguemdé a fait remarquer que les semaines à venir seront cruciales avec le lancement du recapage des pieux, le démarrage des travaux de semelles en tête de pieux et la poursuite de la préfabrication des prédalles à la base vie.

Agence d’information du Burkina

