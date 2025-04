Burkina : Le ministre de la Communication salue l’engagement de l’AIB et appelle à la persévérance dans le combat pour la souveraineté

Ouagadougou, 30 avril 2025 (AIB) – En visite inopinée ce mardi dans les locaux de l’Agence d’Information du Burkina (AIB), le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a exprimé sa reconnaissance aux équipes managériale et rédactionnelle pour la qualité du travail et l’engagement patriotique.

De retour de la Place de la Révolution où il a participé à la mobilisation historique en faveur du Capitaine Ibrahim Traoré, le ministre Gilbert Pingdwendé Ouédraogo a fait escale dans les locaux de l’AIB pour féliciter le personnel qui prépare la couverture de l’événement depuis plusieurs jours.

« Je viens vous prendre à l’improviste, parce que ce n’est pas tout qu’on prépare. Et souvent, il faut laisser le cœur parler », a lancé le ministre.

Selon lui, cette visite symbolise la fierté ressentie face au travail abattu par les équipes de l’AIB.

Gilbert Pingdwendé Ouédraogo a aussi salué la capacité de l’agence à mobiliser l’opinion avant le grand événement.

Le ministre a mis en avant la réactivité et l’implication du personnel, tout en rendant hommage au leadership de la Directrice générale Séraphine Somé.

« Vous avez su traduire nos instructions en actions concrètes à travers vos différentes productions. Le combat n’est pas terminé. Il faut rester éveillés et poursuivre la recherche pour contrecarrer la stratégie de ceux que nous avons en face », a-t-il déclaré.

Reprenant les propos du Premier ministre, il a rappelé que « l’impérialisme ne change jamais sa manière de faire », appelant à l’intelligence collective pour le devancer. « Félicitations, bon courage, et restons ensemble pour les luttes à venir », a-t-il conclu.

Prenant la parole, la directrice générale de l’AIB, Séraphine Somé/Millogo, a remercié le ministre pour cette visite surprise, qu’elle a qualifiée de galvanisante.

Elle a assuré que l’équipe reste « mobilisée pour la suite du combat », affirmant que l’AIB, aux côtés du ministère, entend jouer pleinement sa partition dans l’histoire du pays.

Agence d’information du Burkina

AO-ZO/ata