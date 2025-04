Burkina-Cascades-Marche-meeting-Soutien

Comoé/Veille citoyenne : La section cascades témoigne son soutien au Capitaine Ibrahim Traoré

Banfora, 30 avr. 2025(AIB)- La coordination nationale des associations de veille citoyenne (CNAVC), section Cascades, a organisé mercredi, une marche meeting de soutien au capitaine Ibrahim Traoré et son Gouvernement pour marquer leur attachement aux forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Les populations de la région des Cascades ont battu le pavé ce mercredi 30 avril 2025 à Banfora pour manifester leur soutien au Président du Faso et tous les présidents des pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

Les manifestants ont exprimé leur attachement aux FDS, aux VDP ainsi qu’aux dozos qui se battent au prix de leur vie pour la quiétude des burkinabè.

Un bélier peint des couleurs des drapeaux de la France et des États Unis a été remis au Secrétaire général de la région des Cascades, Meda Toussaint, représentant le Gouverneur, comme symbole de rupture avec l’impérialisme.

Le Secrétaire général communal de la veille citoyenne de Banfora, Amade Yaro a adressé ses remerciements et ses encouragements au président du Faso, à son gouvernement et à tous les combattants engagés sur les différents fronts.

« Notre mobilisation à la place de la Nation témoigne l’expression sincère de notre adhésion à un combat historique. Un combat incarné par le Capitaine Ibrahim Traoré pour la souveraineté du Burkina Faso et de toute l’Afrique. Au Camarade Président du Faso, nous exprimons notre gratitude et lui réaffirmons notre soutien total, indéfectible et inconditionnel, a-t-il rassuré.

M. Yaro a saisi l’occasion pour rappeler que c’est dans un contexte de chaos, de perte de repères, de douleurs profondes et d’espoirs brisés que le peuple burkinabè a placé sa confiance au Capitaine Ibrahim Traoré, avec l’ultime aspiration de bâtir un Burkina libre, juste et prospère.

« Nous reconnaissons sans doute les progrès remarquables accomplis par le Capitaine Ibrahim Traoré et son Gouvernement dans la reconquête du territoire et la restauration de notre souveraineté », a-t-il ajouté.

Le SG communal de veille citoyenne, a lancé un appel à tous les peuples africains de s’unir autour de cette noble cause incarnée par le Capitaine Ibrahim Traoré et ses homologues du Mali et du Niger.

Agence d’Information du Burkina