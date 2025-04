Burkina-Ioba-Entrepreneuriat-Agricole-Foire

Ioba : Mini foire agro sylvo pastorale initiée par un projet de l’ODE à Oronkua

Dano, 30 avril 2025 (AIB)- Le Projet d’appui à la résilience sociale et économique de Oronkua (PARSEO) a organisé une mini foire agro-sylvo-pastorale du 9 au 11 avril 2025 à Oronkua sous la présidence du haut-commissaire de la province du Ioba, Innocents Ouattara.

La mini foire agro-sylvo-pastorale pour la promotion des savoirs locaux a été organisée dans le cadre du Projet d’appui à la résilience sociale et économique de la commune de Oronkua (PARCEO). Le PARSEO a été initié par l’Office de développement des églises évangéliques (ODE) en partenariat avec Mennonite Central Commitee (MCC).

Elle s’est déroulée sous le thème : « Promotion de l’entrepreneuriat agricole des exploitants familiaux ». Trois jours durant, les participants bénéficiaires du projet et d’autres venus d’ailleurs y ont exposé les produits des savoirs locaux.

On trouvait, entre autres, les produits maraîchers, les céréales, les oléagineux, les tubercules, les produits forestiers non ligneux, la poterie, la volaille et les pagnes Faso Danfani.

Cette exposition présente le résultat partiel de l’intervention du PARSEO en cours dans la commune de Oronkua. « Cette mini foire est une vitrine de quelques fruits de l’intervention de l’ODE à travers le PARSEO », a soutenu le préfet, PDS de commune Oronkua, Victor Dondiré.

Selon lui, depuis 2021 l’ODE intervient dans divers domaines et au profit de couches sociales savamment choisies pour impacter le reste de la population.

Le secrétaire exécutif de l’ODE, Alain Bako, a dit que l’ODE est le bras social de la Fédération des églises et missions évangéliques (FEME). « Le PARSEO est né d’un partenariat entre l’ODE et le MCC ainsi que la Canadian Foodgrains Bank », a-t-il expliqué.

Ce projet est prévu pour durer cinq ans (2021-2026) et est basé sur quatre volets qui sont l’agriculture durable, la nutrition, la gouvernance et l’accompagnement des femmes à la promotion des AGR, a poursuivi Alain Bako.

Le coût total du PARSEO est de 396 millions de francs CFA. « La cible de 1920 producteurs a été atteinte après trois ans dépassant la cible de départ qui est de 1845 bénéficiaires directs. Il y a donc un motif réel de satisfaction », a-t-il souligné.

Il a encouragé tous les acteurs à garder la même dynamique avec laquelle ils ont conduit le projet jusqu’à présent.

Le représentant des partenaires, Cyprien N’Koma, a remercié les autorités pour avoir créé un environnement propice aux activités du projet. A l’ODE, il a dit merci pour le choix de la commune de Oronkua pour développer ce projet de sécurité alimentaire.

« La faim est notre ennemi et il faut la combattre car sans nourriture dans nos maisons, il n’y a pas de paix », a déclaré M. N’Koma. Il a félicité la coordonnatrice du projet Georgine Biwaga et toute son équipe pour la bonne exécution du projet.

Le haut-commissaire de la province du Ioba, Innocents Ouattara, a relevé que le thème « Promotion de l’entrepreneuriat agricole des exploitants familiaux », est pertinente et d’actualité.

« Cette journée promotionnelle a des objectifs nobles qui s’inscrivent en droite ligne avec la politique gouvernementale à savoir valoriser les filières agro-sylvo-pastorale et halieutique dans l’optique d’intensifier la production d’une part et d’autre part renforcer la liaison production / marché dans la vision globale d’assurer une sécurité alimentaire et une économie locale dynamique et prospère », a-t-il indiqué.

M. Ouattara s’est réjoui d’avoir rencontré, à la foire, des producteurs qui ont appris à faire beaucoup de choses de leurs mains.

« Ils ont exposé diverses spéculations et cela démontre le sérieux par lequel le travail est mené par PARSEO », a-t-il apprécié. Il a remercié l’ODE et ses partenaires pour leur accompagnement en faveur des producteurs qui se sont appropriées les contenus des formations. « Nous souhaitons que les acquis soient pérennisés au bonheur des populations de la commune de Oronkua », a-t-il conclu.

Au cours de la cérémonie officielle de lancement de la foire, les femmes bénéficiaires ont défilé. Les cinq meilleurs producteurs ont reçu des prix en nature.

Agence d’information du Burkina

SZ/dnk/ata