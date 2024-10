Burkina-Désenclavement-Initiative-Présidentielle

Burkina : le gouvernement veut réaliser des routes à moindre coût pour accélérer le désenclavement

Ouagadougou, 16 oct. 2024 (AIB)- Le gouvernement burkinabè a adopté mercredi « Faso Mêbo », une initiative présidentielle qui va permettre à des brigades publiques de réaliser des routes à moindre coût, pour accélérer le désenclavement des villes et des campagnes.

« Face à l’urgence de la situation et à la nécessité d’aller plus vite, le chef de l’État a lancé l’initiative « Faso Mêbo » dont la première composante va consister à réaliser par des brigades publiques des infrastructures routières à des coûts moins élevés. », a déclaré le ministre d’Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-Emmanuel Ouédraogo.

Pour lui, cette initiative qui va accélérer le désenclavement des villes et des campagnes, va améliorer la réussite et la performance des autres initiatives, notamment celle pour la sécurité alimentaire, et partant, l’épanouissement des populations.

« Le matériel nécessaire au fonctionnement de ces brigades est en cours d’acquisition», a souligné le ministre d’Etat.

Agence d’information du Burkina

YOS/ATA