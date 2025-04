Burkina-Santé-Service-Aide-Médicale-Urgente

Burkina : Le gouvernement lance les « BIR » de la santé, le service d’aide médicale urgente, joignable au 15

Ouagadougou, 10 avr. 2025 (AIB) – Le ministre d’Etat, ministre en charge de la défense, le général de brigade Célestin Simporé a lancé jeudi le Service d’aide médicale urgente (SAMU) joignable gratuitement au 15, représentant selon lui, les brigades d’intervention rapide de la santé.

« Peuple du Burkina Faso, le gouvernement met à votre disposition des brigades d’intervention rapide de la santé. Je compte sur votre patriotisme, votre civisme (…), car leur efficacité dépendra de la collaboration citoyenne qui leur sera accordée », a déclaré le ministre d’Etat, le général de brigade Célestin Simporé.

Selon le ministre Simporé, le Service d’aide médicale urgente (SAMU), à l’image des brigades d’intervention rapide de l’armée, a pour mission d’offrir aux patients les premiers soins avant toutes évacuations dans les centres de santé.

Pour lui, les services du SAMU contribueront à l’amélioration de la qualité des soins offerts au Burkina Faso, partout sur le territoire national.

Après Ouagadougou, l’antenne régionale du SAMU à Bobo-Dioulasso sera fonctionnelle d’ici la fin de l’année 2025, conformément au contrat objectif du ministre de la santé, a informé M. Simporé, représentant le Premier ministre.

Pour le ministre en charge de la Santé, Dr Robert Kargougou, l’image caricaturale du service d’aide médicale urgente « est l’hôpital qui se déplace vers le patient pour lui apporter les soins et services d’urgence et de réanimation, le transportant dans des conditions optimales vers les services de santé adéquats ».

« Ces services sont gratuits et accessibles en appelant au 15 », a ajouté Dr Kargougou.

D’après lui, le service dispose d’un personnel qualifié pour aligner rapidité et soins de qualité.

« Dans chaque ambulance, vous avez un médecin spécialiste en urgences médicales ou un médecin généraliste formé en urgences médicales et un infirmier formé en urgences médicales. Et chaque ambulance comporte des équipements qui permettent de réanimer les patients », a soutenu le ministre.

Le service, loin remplacer la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNPS), va travailler en étroite collaboration avec elle.

Dans cette collaboration, la BNSP va prendre en charge l’évacuation des blessés légers et le SAMU les cas graves nécessitant une prise en charge médicale spécialisée de médecins urgentistes, a expliqué le Dr Kargougou.

Il a précisé que de façon pratique, les ambulances du SAMU seront positionnées au niveau de certaines formations sanitaires pour les éventuelles interventions.

« Nous avons des conventions avec certaines hôpitaux où nous y stationnons des ambulances médicalisées. Ce qui fait que lorsqu’un patient appelle le 15, selon sa situation géographique, l’équipe la plus proche, sera mobilisée », a détaillé le patron de la santé Burkinabè.

Agence d’information du Burkina

ZO/MZ/dnk