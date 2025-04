Burkina-Réhabilitation-Barrage-Travaux

Burkina : Le ministre Ismaël Sombié donne le top de départ des travaux de réhabilitation du barrage de Goulouré

Ouagadougou, 10 avr. 2025 (AIB) – Le ministre de l’Agriculture, des ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, a lancé jeudi à Goulouré, dans la commune de Kokologho, dans la province du Boulkiemdé, région du Centre-ouest, les travaux de réhabilitation du barrage local d’une capacité de stockage de 806 000 mètres cubes pour renforcer la résilience des populations rurales et de soutien à la production agro-sylvo-pastorale du pays.

Le ministre en charge de l’Agriculture, des ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié a donné ce jeudi le top de départ des travaux de réhabilitation du barrage de Goulouré, dans la commune de Kokologo, de la région du Centre-Ouest.

L’ouvrage hydraulique d’une capacité de stockage de 806 000 mètres

cubes est estimé à 800 millions FCFA en régie et 2 milliards de FCFA, en entreprise. Il est financé sur fonds propres de l’État et sera exécuté en 7 mois hors saison des pluies.

Le commandant Sombié a suivi attentivement la présentation du projet de réhabilitation du barrage sous un soleil ardent. Il a invité l’Office national des barrages et des aménagements hydro- agricoles (ONBAH), l’entreprise étatique en charge des travaux au respect du délai.

Le premier responsable du département en charge de l’hydraulique, a précisé que la réhabilitation de l’ouvrage va permettre de stocker 806 000 mètres cubes d’eau pour favoriser la culture de contre saisons au bonheur de la population de Goulouré.

Selon le Directeur général (DG) de l’Office national des barrages et des aménagements hydro agricoles (ONBAH), le commandant Yaya Traoré, le barrage de Goulouré a été construit en 1950 par sa majesté Naaba Boulga.

« Après le barrage a subi des dégâts. Une étude menée en 2021 par le gouvernement a conclu à la réhabilitation du barrage de Goulouré », a soutenu le DG de l’ONBAH.

Le commandant Traoré a, par ailleurs, précisé que l’ancien barrage avait une capacité de stockage de 83 000 mètres cubes d’eau, tout en notant qu’avec sa réhabilitation, la capacité de l’ouvrage hydraulique sera multipliée par 10.

A l’écouter, le travail sera subdivisé en deux phases dont la première est l’ancrage de la nouvelle digue et la fermeture de l’ancienne pour retenir l’eau en cette saison des pluies et la deuxième phase réservée à la construction de la nouvelle et la mise en eau du nouveau barrage.

Il a promis le respect du délai imparti.

Le Naaba de Goulouré a, pour sa part, remercié les autorités pour la réhabilitation du barrage de sa localité qui va permettre aux femmes et aux jeunes de s’autonomiser.

« Toute la population de Kokologo est reconnaissante au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et à son gouvernement pour le lancement des travaux de la réhabilitation du barrage de Goulouré », a-t-il indiqué.

Sa majesté a exhorté la population de Goulouré et environnant à soutenir l’ONBAH pour un bon déroulement des travaux.

Agence d’information du Burkina

NO/DNK-ata