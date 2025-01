Centre-nord : Le gouverneur appelle au retour des services sociaux de base auprès des populations retournées

Kaya, (AIB) – La traditionnelle montée des couleurs nationales dans la région du Centre-Nord a eu lieu ce mardi 7 janvier 2025 à l’hôtel administratif de Kaya. Le colonel-major Z. Blaise Ouédraogo, gouverneur de ladite région, a lancé un appel aux forces vives pour qu’elles se solidarisent avec les populations retournées.

Il est 7h30 ce mardi 7 janvier 2025, lorsque les corps constitués, fortement mobilisés, ont hissé les couleurs nationales haut dans le ciel de l’hôtel administratif à Kaya, au son du « Ditanyè » chanté en chœur.

Première de l’année 2025, ce moment de ressourcement autour des valeurs de la Nation et de la République, organisé par la direction régionale de la Fonction publique et de la sécurité sociale, a été l’occasion pour les corps constitués réunis autour de la plus haute autorité régionale, de se féliciter des résultats obtenus en 2024 et de jeter les bases d’une nouvelle année pleine d’espoirs.

Jugeant les résultats dans tous les domaines du développement, et surtout de la sécurité, appréciables, le colonel-major Z. Blaise Ouédraogo a appelé les corps constitués, dans toutes leurs composantes, à conjuguer leurs efforts « autour des actes concrets de reconquête du territoire qui sont une réalité sur le terrain ».

Pour le gouverneur de la région, la reconquête du territoire nécessite également un accompagnement des services civils afin que les populations puissent se réinstaller dans leurs zones d’origine.

« J’invite donc notamment la santé, l’éducation et l’action humanitaire à redoubler d’efforts pour que le retour des populations soit aussi accompagné par le retour effectif des services sociaux de base », a lancé le colonel-major, qui appelle par ailleurs les populations à faire confiance et à rester unies derrière les FDS et les VDP.

La montée collective des couleurs a été instituée dans la région du Centre-Nord chaque premier mardi du mois.

Pour cette nouvelle année, ce moment de partage sera couplé à une activité sportive, dans le cadre de la dynamique du sport pour tous souhaitée par les plus hautes autorités du Burkina Faso.

Ainsi, désormais, dans l’après-midi de chaque premier mardi du mois, les corps constitués sont invités à une séance d’aérobic.

Agence d’information du Burkina

AIO/ata